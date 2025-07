Christina Aguilera sau khi giảm cân sốc

Christina Aguilera khoe vóc dáng gợi cảm qua loạt hình mới. Trước đó, cô gây chú ý vì hình ảnh giảm cân.

Page Six đưa tin Christina Aguilera khoe vóc dáng gợi cảm qua loạt ảnh mới trên Instagram. Nữ ca sĩ mặc đồ lót màu đen và quần tất cùng màu. Giọng ca Lady Marmalade tạo dáng nhiều kiểu táo bạo với mái tóc vàng hoe đặc trưng cùng phong cách trang điểm đậm.

"Tuyệt đỉnh", cô chú thích cho những bức ảnh, kèm theo biểu tượng cảm xúc hình ly martini.

Đầu tuần này, nữ ca sĩ 44 tuổi khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi cô lục lại kho lưu trữ của Versace để phục chế chiếc váy corset buộc dây màu xanh lá cây. Đây là chiếc váy mang tính biểu tượng của Christina Aguilera khi được cô mặc trong chiến dịch quảng cáo cho hãng thời trang Italy cách đây 22 năm.

Hình ảnh mới gây bàn tán của Christina Aguilera. Ảnh: @Xtina.

Lần này, nữ ca sĩ mặc lại chiếc váy khi tham dự sự kiện quảng bá Burlesque: The Musical, một vở nhạc kịch chuyển thể từ bộ phim Burlesque năm 2010 do cô đảm nhận vai chính. Sự kiện này diễn ra tại nhà hát Savoy, London, Anh. Nữ ca sĩ còn tái hiện hình ảnh huyền thoại cách đây 22 năm bằng cách chọn son môi đen, tóc màu vàng bạch kim sáng cùng đôi bốt cao gót da màu đen.

Tuy nhiên, trong sự kiện đó, Christina Aguilera gây lo ngại vì vóc dáng được cho là quá gầy. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ giảm cân quá mức dẫn đến thiếu sức sống.

Christina María Aguiler sinh năm 1980, tham gia Star Search khi mới 10 tuổi và giành giải nhì với ca khúc A Sunday Kind of Love. Năm 12 tuổi, cô gia nhập The All New Mickey Mouse Club (1993–1994) cùng Britney Spears, Justin Timberlake và Ryan Gosling.

Album đầu tay Christina Aguilera (1999) đưa cô vụt sáng thành ngôi sao teen pop với 3 đĩa đơn quán quân Billboard Hot 100: Genie in a Bottle, What a Girl Wants và Come on Over Baby (All I Want is You). Sau đó, Christina Aguilera nhanh chóng vươn lên vị trí một trong những siêu sao nhạc pop hàng đầu thế giới.