Ca sĩ Thái Lan suy sụp vì bê bối ngoại tình

Sau khi bị tố ngoại tình, First Pornchita thừa nhận đang trải qua giai đoạn khó khăn, bất ổn và không biết nên làm gì.

Tờ Daily News đưa tin nữ ca sĩ First Pornchita đang là tâm điểm gây chú ý vì vướng nghi vấn ngoại tình. Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của vợ một vận động viên golf chuyên nghiệp. Người viết bài chỉ ra một nữ ca sĩ, diễn viên, có chữ cái đầu là F. và 2,7 triệu người theo dõi trên TikTok, từng học chơi golf là nhân tình của chồng cô.

First Pornchita thừa nhận khủng hoảng sau bê bối ngoại tình. Ảnh: @first.pct.

Tài khoản này chỉ ra nữ diễn viên F. đăng ký một khóa học cùng chồng cô. Kể từ đó, người chồng tỏ thái độ lạnh nhạt, không quan tâm gia đình và đứa con mới sinh. Sau đó, người phụ nữ này phát hiện chồng ngoại tình với nữ diễn viên F. Cả hai biết tình trạng hôn nhân của đối phương nhưng vẫn yêu đương vụng trộm.

Sau khi sự việc trở thành chủ đề bàn tán, cư dân mạng đổ dồn nghi vấn vào First Pornchita và công kích cô trên mạng xã hội. Sau đó, First Pornchita chia sẻ với truyền thông Thái Lan rằng cô biết vụ việc đang xảy ra, nhưng không lên tiếng hay làm rõ vì có một số điểm không đúng sự thật. Cô đang làm rõ sự việc và chờ mọi thứ sáng tỏ rồi sẽ lên tiếng. Tâm lý của nữ diễn viên hiện tại rất bất ổn. First Pornchita thừa nhận chưa khi nào cô trải qua nhiều chuyện rắc rối đến vậy, nên cảm thấy không biết phải làm gì.

First Ponchita là một nghệ sĩ giải trí và thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng. Cô sở hữu nhiều clip đạt lượt xem lớn và lan truyền trên mạng xã hội.

Trước khi nổi tiếng, Pornchita từng là ca sĩ tại một nhà hàng. Cô tham gia cuộc thi ca hát Mike Mod Nee, Nak Rong Nam Chok và giành chiến thắng. Nhờ đó, Pornchita trở nên nổi tiếng.