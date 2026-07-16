Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng mức 7,8% từ năm 2027

Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Kết quả trên được đưa ra tại phiên đàm phán thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, sáng 16/7.

Sau nhiều giờ trao đổi, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng là 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng vừa còn không ít thách thức.

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000-390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%.

Vùng Lương tối thiểu vùng đang áp dụng (đồng) Mức tăng dự kiến từ 1/1/2027 (đồng) Số tiền tăng (đồng) I 5.310.000 5.700.000 390.000 II 4.730.000 5.080.000 350.000 III 4.140.000 4.450.000 310.000 IV 3.700.000 4.040.000 340.000

Đánh giá về kết quả phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận rất sôi nổi và sâu sắc, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp cũng như những khó khăn trong đời sống của người lao động.

Từ đó đi đến thống nhất mức 7,8% với sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên trong Hội đồng.

“Điều này khẳng định mong muốn chung của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ và hài hòa - vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả mà chúng tôi đều thấy rất hài lòng trong bối cảnh hiện nay”, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.

Theo Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bên cạnh nhiều thành tích đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, chúng ta cũng nhận rõ những khó khăn. Bản thân người lao động, thông qua hoạt động công đoàn, cũng đã được tuyên truyền về trách nhiệm chia sẻ.

“Tôi tin rằng đại đa số người lao động sẽ hài lòng với kết quả này”, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Văn Quân/VTC News.

Từ góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bày tỏ lo lắng bởi sức chống chịu và năng lực chi trả của doanh nghiệp.

Dù vậy, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: “Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh chiến lược về tăng trưởng hai con số, và vai trò của doanh nghiệp cũng như người lao động trong tiến trình này cần phải tạo được sự đồng thuận rất cao trong việc tổ chức thực hiện, tăng năng suất lao động cũng như cải thiện điều kiện sống. Trong đó, lương tối thiểu vùng là một điểm quan trọng trong tiến trình đó”.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.