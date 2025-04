Chồng trẻ của Chung Lệ Đề bức xúc

Trương Luân Thạc lên tiếng bác bỏ tin đồn tiếp cận Chung Lệ Đề để bào tiền, đồng thời đặt câu hỏi về định kiến phân biệt giới tính trong hôn nhân.

Theo QQ, Trương Luân Thạc mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên Weibo với hơn 30 triệu lượt xem video khi phản hồi tin đồn “đào mỏ” Chung Lệ Đề, người vợ được cho là hơn anh về danh tiếng và thu nhập. Trong một video đang lan truyền, khi bị hỏi liệu có tiếp cận Chung Lệ Đề để xin tiền không, Trương Luân Thạc đáp: “Những người phụ nữ không kiếm được nhiều tiền bằng chồng mình đều là kẻ đào mỏ sao?”. Anh nhấn mạnh nếu câu trả lời là “có”, điều đó mang tính phân biệt giới tính và coi phụ nữ như vật thể.

Trương Luân Thạc bức xúc trước thông tin anh đào mỏ Chung Lệ Đề. Ảnh: Weibo.

Nam diễn viên thẳng thắn cho rằng việc vợ thành công hơn chồng không phải vấn đề. Anh đặt câu hỏi: “Trong một gia đình, liệu người chồng hoặc các thành viên khác có thể giỏi hơn bạn suốt đời không?”. Quan điểm của Trương Luân Thạc được đánh giá là hợp lý, mở ra thảo luận về bình đẳng giới trong hôn nhân trên mạng xã hội Trung Quốc, QQ cho biết. Trước đây, Trương Luân Thạc từng khởi kiện những người tung tin đồn sai sự thật về vợ chồng anh.

Trương Luân Thạc và Chung Lệ Đề kết hôn năm 2016, sau khi quen nhau qua chương trình thực tế Nếu như yêu. Dù chênh lệch tuổi tác và danh tiếng, cả hai vẫn gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Cả hai kỷ niệm 10 năm bên nhau cách đây không lâu. Thời điểm đó, Trương Luân Thạc chia sẻ bức ảnh cả hai nắm tay trên bãi biển Tam Á, kèm dòng chữ: “Với tình yêu như lụa, với sóng biển và cát trắng làm chứng – hãy theo chân váy của Vera Wang đến Tam Á để bắt đầu chuyến hành trình lãng mạn năm thứ 10”.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đệ có 3 con gái riêng.