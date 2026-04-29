Chồng say xỉn gây tai nạn chết người, vợ cũng lĩnh án

Biết chồng đã uống rượu bia, không có bằng lái nhưng Nguyễn Thị Thủy vẫn giao xe cho chồng cầm lái dẫn đến vụ tai nạn chết người khiến cả hai cùng lĩnh án.

Ngày 29/4, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Vợ chồng bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh và Nguyễn Thị Thủy tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều 16/7/2025, Chinh chở vợ đến quán nhậu trên đường Sông Bồ để uống bia cùng bạn bè. Sau đó, Thủy tự lái xe về nhà.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ. Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, Thủy vẫn giao xe cho Chinh cầm lái để chở hai mẹ con đi siêu thị.

Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh (phường Hương Trà, TP Huế), Chinh không giảm tốc độ dù khu vực đông dân cư, có biển cảnh báo giao nhau và vạch qua đường dành cho người đi bộ. Cùng lúc, anh L.T.T (SN 2001) chạy xe máy qua giao lộ. Do hai bên thiếu quan sát, không nhường đường nên xảy ra va chạm mạnh.

Cú va chạm khiến anh T. bị chấn thương sọ não và không qua khỏi sau thời gian điều trị. Chinh bị thương tích 12%, con nhỏ bị thương tích 9%, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Kết quả điều tra xác định thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe, trong máu có nồng độ cồn 27,3 mmol/l.

Cơ quan tố tụng nhận định đây là vụ tai nạn có lỗi hỗn hợp, song lỗi chính thuộc về Chinh. Riêng Thủy, dù biết chồng không đủ điều kiện lái xe và đã uống bia rượu nhưng vẫn giao phương tiện nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Sau khi xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo chủ tọa, nhiều người lầm tưởng chỉ người trực tiếp cầm lái mới bị xử lý. Tuy nhiên, hành vi giao xe cho người không có bằng lái, uống rượu bia hoặc không đủ sức khỏe cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.