Chồng Jun Ji Hyun tổn thất 11 triệu USD

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin chồng Jun Ji Hyun chịu tổn thất gần 15 tỷ won (11 triệu USD) do Wemix hủy niêm yết.

Alpha Asset Management quỹ đầu tư do Choi Jun Hyeok, chồng nữ diễn viên Jun Ji Hyun quản lý, đối mặt với khoản lỗ định giá lên đến gần 15 tỷ won (khoảng 11 triệu USD ) sau khi Wemix, đồng tiền số của Wemade, bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc, tờ News1 đưa tin.

Theo nguồn tin từ ngành công nghiệp tài sản số, Tòa án Thỏa thuận Dân sự số 50 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Thẩm phán trưởng Kim Sang Hoon) xác nhận hủy niêm yết Wemix khỏi 4 sàn giao dịch thuộc Hiệp hội Trao đổi Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), bao gồm Bithumb, Coinone, Korbit và GOPAX. Quyết định này gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư, trong đó có Alpha Asset Management, do Choi Jun Hyeok, chồng của Jun Ji Hyun, điều hành.

Diễn viên Jun Ji Hyun. Ảnh: Hankyung.

Alpha Asset Management do Choi Jun Hyeok làm CEO, đã đầu tư tổng cộng 35 tỷ won vào cổ phiếu Wemade qua hai đợt. Cụ thể, tháng 10/2023, quỹ này mua cổ phiếu thông qua Alphapio Warrior New Technology Investment Association 1 với giá 34.894 won mỗi cổ phiếu, tổng trị giá 15 tỷ won.

Đến tháng 1/2024, quỹ tiếp tục mua 313.053 cổ phiếu với giá 63.887 won mỗi cổ phiếu, tổng cộng 20 tỷ won, thông qua Alpha Beta General Private Equity Investment Trust.

Tuy nhiên, với giá cổ phiếu Wemade đóng cửa ngày 5/6 ở mức 27.550 won, Alpha Asset Management phải chịu khoản lỗ định giá gần 15 tỷ won (khoảng 11 triệu USD ), tương đương mức giảm 21% và 57% so với giá mua ở hai đợt trên.

Choi Jun Hyeok không chỉ là CEO của Alpha Asset Management mà còn là cháu trai của nhà thiết kế hanbok nổi tiếng Lee Young Hee và con trai của nhà thiết kế thời trang Lee Jung Woo. Anh kết hôn với Jun Ji Hyun, ngôi sao của My Love from the Star và The Legend of the Blue Sea, vào năm 2012. Họ có hai con trai (sinh năm 2016 và 2018).

Đời tư của cặp đôi luôn được giữ kín. Vụ việc thua lỗ của Alpha Asset Management đã khiến cái tên Choi Jun Hyeok trở thành tâm điểm chú ý.