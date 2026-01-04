Chồng hiếp dâm vợ trong quan hệ hôn nhân có tội hay không?

Cuốn "Without Consent" của tác giả Sarah Weinman hé lộ nhiều tình tiết gây tranh cãi về vụ kiện năm 1978 tại Mỹ về vấn đề bạo lực tình dục trong hôn nhân, theo Wall Street Journal.

Bộ phim chuyển thể "It End With Us" cũng chạm đến góc khuất bạo hành trong tình yêu. Ảnh: Sony Pictures.

Có thể nói tranh cãi xoay quanh vấn đề bạo lực tình dục trong hôn nhân bắt nguồn từ những tư tưởng của Matthew Hale. Tác phẩm History of the Pleas of the Crown của vị luật gia người Anh này, được xuất bản sau khi ông qua đời vào năm 1736, đã ảnh hưởng đến sự phát triển của luật tục ở Anh, các thuộc địa của Anh và cả nước Mỹ.

Luận điểm chính của cuốn sách nhấn mạnh người chồng không thể phạm tội cưỡng hiếp vợ mình “vì bằng sự đồng thuận và hợp đồng hôn nhân ràng buộc lẫn nhau, người vợ đã tự nguyện trao thân cho chồng mình và không thể rút lại”.

Lý luận của Hale đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Năm 1978, khoảng 300 năm sau khi ông qua đời, một người đàn ông tên là John Rideout bị buộc tội cưỡng hiếp vợ mình Greta ở Salem, bang Oregon. Greta Rideout, 22 tuổi, đã trình báo với cảnh sát rằng người chồng 21 tuổi đánh đập và hiếp dâm bà trước mặt con gái 2 tuổi của họ.

Vào đêm trước khi phiên tòa diễn ra, một tờ báo đăng tải bài viết với tiêu đề “Liệu một người đàn ông có thể cưỡng hiếp vợ mình không?”.

Cuốn sách ra mắt ngày 11/11/2025. Ảnh: Amazon.

Hiếp dâm trong gia đình đã bị coi là tội phạm ở bang Oregon từ năm 1977, và vụ án xử Rideout là thử nghiệm đầu tiên của điều luật mới. Vào thời điểm đó, chỉ có ba tiểu bang khác là Delaware, Iowa và Nebraska đã hình sự hóa tội hiếp dâm trong hôn nhân. Đến năm 1993, loại tội này đã trở thành luật ở tất cả 50 tiểu bang. Trong cuốn Without Consent, Sarah Weinman lý giải những diễn biến này, một phần bắt nguồn từ vụ kiện Rideout.

Là một nhà nghiên cứu cần mẫn và cũng là một nhà văn lôi cuốn, bà đã sử dụng hiệu quả lời khai trước tòa, các bài báo và cả các cuộc phỏng vấn với những người liên quan. Tất cả đã tạo nên tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, chân thực nhưng cũng đầy đau lòng, đồng thời để ngỏ một số câu hỏi pháp lý và chính trị còn chưa được giải đáp.

Phán quyết vụ kiện hôn nhân gây phẫn nộ

Cả Greta và John Rideout đều có tuổi thơ đầy biến động. Cuộc sống gia đình của họ không ổn định và họ phải vật lộn về tài chính. Greta Rideout, người cáo buộc chồng mình thường xuyên đánh đập và có nhu cầu tình dục cao, chỉ rõ nhiều vết bầm tím trên mặt khi cảnh sát đến hiện trường. Một bác sĩ khám và luận rằng Greta đã bị "cưỡng bức quan hệ tình dục".

Tuy nhiên, Rideout nhanh chóng được tuyên bố tha bổng, dù tòa án đã chấp nhận lịch sử quan hệ tình dục của Greta Rideout là một bằng chứng phù hợp.

Tác giả Weinman lưu ý về tình hình thiếu rõ ràng lúc đó, khi ngay cả các công tố viên cũng lưỡng lự về các quy định luật pháp hay nên kết luận vụ án ra sao.

Trong những phát biểu trước phiên tòa, công tố viên thậm chí nói rằng ông sẽ đứng về phía bị cáo nếu vụ tấn công xảy ra trong phòng ngủ và bà Rideout không có dấu hiệu bị đánh đập. Ngoài ra, ông chia sẻ suy nghĩ với một phóng viên rằng ngay cả khi bị kết tội, ông Rideout sẽ không phải ngồi tù. Đây dường như là những định kiến của dư luận thời điểm đó.

Ra mắt cuốn sách sau gần 50 năm vụ án xảy ra, tác giả cho rằng mọi người đã lãng quên phiên tòa “khét tiếng” này. Weinman trích dẫn những bình luận về vụ án từ các nhà báo và nhà phê bình nổi tiếng, như Ellen Goodman, Carl Rowan, Garry Wills và George Will.

Vụ kiện còn được đài CBS chuyển thể thành phim năm 1980 với tên gọi Rape and Marriage: The Rideout Case.

Làn sóng thay đổi luật hiếp dâm trong hôn nhân

Đáng chú ý, kết luận của phiên tòa đã gây ra sự phẫn nộ mạnh mẽ. Một nhà hoạt động nữ quyền tên là Laura X đã thành lập Trung tâm thông tin quốc gia về hiếp dâm trong quan hệ hôn nhân và bạn tình.

Trong những năm tiếp theo, bà đã nỗ lực thuyết phục các tiểu bang tiến tới hình sự hóa tội hiếp dâm trong hôn nhân, vận động hành lang các cơ quan lập pháp, phát biểu khắp đất nước và thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Các hoạt động đòi quyền lợi cho phụ nữ trong hôn nhân cũng diễn ra rộng rãi. Ở Bắc Carolina, phong trào này được thúc đẩy nhờ một vụ việc gây chấn động dư luận. Năm 1993, có một tin tức lan truyền rằng một phụ nữ tên là Lorena Bobbitt đã tấn công chồng mình khi ông đang ngủ và làm ông bị thương nặng đến mức cả hai trở thành đối tượng của những trò đùa tục tĩu trên truyền hình.

Nghị sĩ Bertha Holt, người đã cố gắng thông qua đạo luật liên quan đến hiếp dâm trong hôn nhân trong hơn 10 năm, đã cảnh báo, “Nếu các ông không thông qua đạo luật mà chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ phải tự mình thi hành luật.”

Greta Rideout, sau này đổi tên thành Greta Hibbard, không trả lời các yêu cầu phỏng vấn và đã qua đời vào năm 2023.

Tác giả cũng đã cố gắng liên lạc với John Rideout, nhưng ông ta đòi khoảng 500.000 USD cho câu chuyện của mình. Yêu cầu này được gửi từ một nhà tù ở Oregon, nơi ông ta hiện thụ án 25 năm tù vì tội cưỡng hiếp hai phụ nữ khác vào năm 2013 và 2016.