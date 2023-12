Cho vợ chồng trùm lừa đảo Liêm 'trọc' vay lãi nặng, 3 người bị khởi tố

Công an xác định 3 người gồm Văn Thị Kim N., Đặng Thị L., Ngô Thị H. nhiều lần cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay lớn, lãi suất vay thấp nhất là 109,5%/năm.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết quyết định khởi tố bị can đối với Văn Thị Kim N. (SN 1989, trú khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị; Đặng Thị L. (SN 1978, ở khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị và Ngô Thị H. (SN 1974, trú khu phố 6, phường 5, TP Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Việc khởi tố dựa trên quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Trương Quang Liêm (còn gọi là Liêm “trọc”, SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1992, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, 3 bị can kể trên cho vợ chồng Liêm - Nhi vay gần 10 tỷ đồng với lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm, cao gấp trên 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi tại thời điểm bị cơ quan công an khám nhà. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng khác liên quan đến tội danh trên.

Trước đó, đầu tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm “trọc” để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an làm rõ vợ chồng Liêm - Nhi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng .

Vợ chồng Liêm - Nhi có kinh doanh bất động sản, song đến tháng 10/2021 thì vỡ nợ. Vì vậy, vợ chồng này tiếp cận nhiều người để vay tiền và nói là để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Thực tế, vợ chồng Liêm Nhi vay của người này để trả lãi khá cao cho người khác.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, vợ chồng Liêm - Nhi đã khéo léo tạo cho mình vỏ bọc giàu sang. Khi đã vỡ nợ, vợ chồng này vẫn xây nhà cao cửa rộng lên tới hàng tỷ đồng, có ô tô, ăn diện sang trọng...và thường xuyên đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi số lượng người cho vợ chồng này vay ngày càng ít, không thể xoay xở để trả lãi, hành vi lừa đảo dần bộc lộ, đã bị các nạn nhân tố cáo. Vợ chồng Liêm - Nhi bị bắt để lại 3 con nhỏ cho bà ngoại là giáo viên về hưu nuôi dưỡng.