Cho thôi đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Văn Thạnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Ngày 9/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 956 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh An Giang.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/1.

Ông Nguyễn Văn Thạnh khi còn làm đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Ảnh: quochoi.vn.

Ông Nguyễn Văn Thạnh sinh ngày 20/8/1972; quê quán xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Thạnh từng trải qua nhiều vị trí công tác: Cán bộ Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Chuyên viên Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, an ninh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Kiểm sát viên trung cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Từ tháng 12/2018, ông Nguyễn Văn Thạnh giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Tháng 7/2021, ông Nguyễn Văn Thạnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.