Samsung có bất ngờ gì cho đêm nay?

Samsung dự kiến ra mắt Galaxy Z Fold7 với thiết kế siêu mỏng, kỳ vọng thu hút thêm người dùng với trải nghiệm smartphone gập "bình thường nhất có thể".

Galaxy Unpacked 2025, sự kiện lớn tiếp theo của Samsung trong năm sẽ diễn ra vào 21h ngày 9/7 (giờ Việt Nam). Tại đây, công ty Hàn Quốc dự kiến trình làng Galaxy Z phiên bản mới, bên cạnh thế hệ tiếp theo của đồng hồ Galaxy Watch.

Samsung là một trong những công ty đầu tiên ra mắt smartphone gập. Thời gian gần đây, một số đối thủ như Motorola, Google, Oppo hay Xiaomi gây chú ý khi giải quyết nhiều nhược điểm trên Galaxy Z Fold như giá bán, kích thước, pin và camera.

Trước sức ép từ đối thủ, giới phân tích dự đoán Galaxy Z tiếp theo sẽ có nhiều thay đổi trong thiết kế và phần cứng, giúp củng cố vị thế, duy trì khả năng cạnh tranh của Samsung. Ngoài ra, AI và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cũng là yếu tố đáng chờ đợi tại sự kiện tối nay.

Galaxy Z Fold7 có gì mới?

Đoạn video của Samsung hé lộ thiết bị gập dạng cuốn sách với camera tương tự Galaxy S Ultra. Thông điệp “Meet the Next Chapter of Ultra” cũng cho thấy Galaxy Z tiếp theo sẽ nâng cấp mạnh về phần cứng, ít nhất tương đương Galaxy S25 Ultra.

Dựa trên tin đồn từ 91mobiles, Galaxy Z Fold7 Ultra sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite, camera sau độ phân giải 200 MP tương tự Galaxy S25 Edge. Trong khi đó, phiên bản Z Fold7 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế mỏng nhẹ

Leaker Evan Blass cũng chia sẻ bộ ảnh được cho của Galaxy Z Fold7 với 3 màu: xanh dương, bạc và đen. Dựa trên hình ảnh, Z Fold7 có kích thước mỏng, cụm camera lồi tương tự S25 Edge.

Hình ảnh của Samsung hé lộ về Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung.

Tất nhiên, mọi thứ chỉ dừng ở mức tin đồn. Chưa thể xác nhận Galaxy Z Fold7 và Z Fold7 Ultra là 2 thiết bị riêng biệt, hoặc Samsung sẽ kết hợp để ra mắt một phiên bản Z Fold7.

Trong cuộc phỏng vấn với CNET, đại diện Samsung nhấn mạnh độ mỏng nhẹ của Galaxy Z Fold7 hứa hẹn mang đến trải nghiệm “tương tự smartphone truyền thống”.

“Hơn bao giờ hết, những thiết bị ấy sẽ rất giống kiểu dáng smartphone truyền thống. Người dùng hứa hẹn có cảm giác cầm điện thoại thanh thông thường, nhưng có thể tận hưởng lợi ích của smartphone gập”, Drew Blackard, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm di động tại Samsung, cho biết.

Đưa smartphone gập trở nên "bình thường"

Kể từ Galaxy Fold đầu tiên đến Z Fold6, độ dày sản phẩm giảm khoảng 29%, khối lượng nhẹ hơn 37 g. Theo Samsung, con số ấy có thể lặp lại khi nâng cấp từ Galaxy Z Fold6 lên Z Fold7.

Dựa vào thông số trên, Galaxy Z Fold7 có thể mỏng khoảng 8,64 mm khi gập lại, cân nặng khoảng 200 g.

“Khi Samsung ra mắt Galaxy S25 Edge, nhiều người thắc mắc điện thoại mỏng để làm gì khi vẫn gắn vào ốp lưng. Bây giờ, khi Samsung mang đến smartphone gập với cảm giác cầm ‘bình thường nhất có thể’, mọi thứ dần rõ ràng hơn”, cây viết Abrar Al-Heeti của CNET nhấn mạnh.

Theo giới phân tích, việc tạo cảm giác cầm giống smartphone thông thường có thể giúp Samsung thu hút nhóm khách hàng mới, những người ngại bước ra vùng an toàn khi vẫn ưa thích smartphone dạng thanh.

“Người dùng bình thường phải đánh đổi nhiều thứ khi thay đổi một thiết bị mà họ phụ thuộc rất nhiều. Không ai muốn điều đó xảy ra”, nhà phân tích Ryan Reith từ IDC nhận định.

Samsung Galaxy Z Fold6. Ảnh: PhoneArena.

Đại diện Samsung cho biết những thay đổi trên Z Fold7 đến từ phản hồi của người dùng. Cụ thể, 33% người dùng Z Fold muốn cải thiện tính di động, trong khi 28% đòi hỏi camera chất lượng ngang flagship.

Dù Galaxy Z đạt thành công nhất định, smartphone gập vẫn là thị trường ngách. Theo khảo sát từ CNET, khoảng 50% người dùng smartphone không hứng thú với điện thoại gập.

Nếu không phải Samsung, cái tên duy nhất có thể gây chú ý trên thị trường là Apple. Dựa trên tin đồn, công ty có thể trình làng iPhone gập sớm nhất vào năm 2026.

“Khả năng Apple gia nhập thị trường cuối năm 2026 có thể giúp phân khúc smartphone gập trở nên đa dạng và dễ tiếp cận hơn”, nhà phân tích Thomas Husson từ công ty nghiên cứu Forrester nhận định.

Sẽ có Galaxy Z Flip giá rẻ?

Ngoài Galaxy Z Fold7, Samsung nhiều khả năng ra mắt Galaxy Z Flip7 với 2 phiên bản. Theo CNET, một model là Z Flip7 tiêu chuẩn (nâng cấp từ Z Flip6), trong khi phiên bản còn lại có giá rẻ hơn, tương tự dòng Galaxy S FE.

Trên mạng xã hội Weibo, bài đăng của leaker Setsuna Digital gợi ý Z Flip7 sở hữu màn hình ngoài lớn hơn thế hệ trước (4,1 inch), gần bằng kích thước 4 inch của Motorola Razr Ultra. Evan Blass cũng chia sẻ ảnh chụp một số màu sắc của Z Flip7 gồm xanh dương, đỏ và đen.

Ngoài thiết kế, Samsung có thể nâng cấp phần cứng cho Z Flip7. Theo CNET, sản phẩm có thể trang bị Exynos 2500, chip xử lý vừa được Samsung ra mắt cách đây ít lâu.

Bản lề của Galaxy Z Flip6. Ảnh: CNET.

Với Z Flip7 FE, hình ảnh của Blass cho thấy ngoại hình sản phẩm tương tự Z Flip6 với màn hình ngoài 3,4 inch. Với giá bán phải chăng, cấu hình sản phẩm có thể thấp hơn Z Flip7 tiêu chuẩn.

Rào cản lớn khi chuyển sang smartphone gập vẫn là giá bán. Năm ngoái, Galaxy Z Fold6 có giá 1.900 USD , trong khi Z Flip6 là 1.100 USD . Nếu thực sự ra mắt, Z Flip7 FE có thể mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng. Theo nhà phân tích Ryan Reith, giá bán sẽ là yếu tố mang đến lợi thế cho Samsung.

“Hiện tại, cách tốt nhất để gây chú ý là tập trung vào giá bán, kể cả khi phải đánh đổi một chút về thông số camera”, nhà phân tích từ IDC nhận định.

Smartwatch thế hệ mới

Thiết bị đeo cũng là sản phẩm đáng chờ đợi đêm nay. Dựa trên tin đồn, Samsung có thể ra mắt Galaxy Watch8, bản nâng cấp của Watch7 năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn với CNET, TS Hon Pak, Giám đốc bộ phận sức khỏe kỹ thuật số tại Samsung, chia sẻ về kế hoạch phát triển thiết bị đeo. Công ty hướng đến trải nghiệm huấn luyện cá nhân, theo dõi dấu hiệu lão hóa và công nghệ phân tích máu. Những tính năng này có thể giúp người dùng phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Samsung Galaxy Watch7. Ảnh: Digital Trends.

Tuy vậy, chưa rõ toàn bộ tính năng trên có xuất hiện trên Galaxy Watch8 hay không. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Samsung có thể trình làng Galaxy Watch8 Classic và màu sắc mới cho Watch Ultra.

Tin đồn từ SammyGuru cho biết Galaxy Watch8 sở hữu dung lượng pin lớn hơn. Loạt ảnh dựng từ Blass cho thấy Watch8 có thiết kế hơi vuông, còn Watch8 Classic sở hữu dạng tròn với viền xoay.