Apple vẫn còn bất ngờ trong tháng 10

iPad Pro M5. Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple chuẩn bị ra mắt iPad Pro với chip M5 sớm nhất trong tháng 10, trở thành thiết bị đầu tiên sử dụng chip M5. Hãng dự kiến bổ sung camera selfie ở viền trên (khi cầm máy theo chiều dọc), bên cạnh camera nằm ngang như hiện nay. Đoạn video được kênh Wylsacom (Nga) chia sẻ ngày 30/9 hé lộ một số cải tiến khác trên máy như chip N1, RAM 16 GB cho một số phiên bản bộ nhớ. Ảnh: @Wylsacom/YouTube.
Vision Pro M5. Giữa tháng 7, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển phiên bản mới của kính Vision Pro. Thiết bị nhiều khả năng dùng chip xử lý M5 thay cho M2, các thông số khác không thay đổi. Theo Gurman, sản phẩm sẽ kèm vòng đeo mới, song Vision Pro 2 thực thụ nhiều khả năng đến năm 2027 mới xuất hiện. Một phiên bản kính với thiết kế mỏng nhẹ hơn cũng sẽ chưa xuất hiện đến năm 2026 hoặc 2027. Ảnh: MobileSyrup.
AirTag 2. Tin đồn về AirTag 2 đã xuất hiện từ lâu do thế hệ đầu tiên ra mắt tháng 4/2021. Thiết bị nhiều khả năng sử dụng chip U2 tương tự AirPods Pro 3, giúp định vị chính xác và tăng khả năng theo dõi. Cây viết từ Bloomberg dự đoán tính năng Precision Finding trên AirTag 2 có thể hoạt động với khoảng cách tối đa 60 m, gấp 3 lần so với bản tiền nhiệm. Loa ngoài của sản phẩm sẽ khó tháo hơn, giảm khả năng bị lợi dụng để theo dõi như AirTag đời đầu. Ảnh: Tom's Guide.
Apple TV 4K mới. Sau 3 năm ra mắt phiên bản mới nhất, Táo khuyết được đồn đoán sẽ nâng cấp Apple TV vào cuối năm. Thiết bị dự kiến trang bị chip A17 Pro, hỗ trợ Apple Intelligence và Siri phiên bản cải tiến. Tương tự iPhone 17 và iPhone Air, sản phẩm có thể dùng chip N1 do Apple tự phát triển, hỗ trợ các giao thức mới như Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Theo Gurman, Apple còn phát triển camera FaceTime, dù chưa biết có trang bị trên thế hệ tiếp theo hay không. Ảnh: The Verge.
HomePod mini 2. Dựa trên tin đồn, thế hệ tiếp theo của HomePod mini dự kiến nâng cấp chip xử lý lên S9, cũng để phục vụ Apple Intelligence và Siri phiên bản mới. Tương tự Apple TV 4K, sản phẩm có thể trang bị chip N1. Điểm cải tiến tiếp theo đến từ chip U2 cho các tính năng yêu cầu tiếp xúc gần, cùng một số tùy chọn màu sắc mới. Ảnh: 9to5Mac.
MacBook Pro M5. Apple cũng lên kế hoạch phát triển MacBook Pro thế hệ mới với chip M5. Ban đầu, tin đồn dự đoán sản phẩm sẽ ra mắt đầu năm 2026, song trong bản tin Power On mới nhất, Gurman cho biết lịch trình giới thiệu vào mùa thu vẫn có thể xảy ra. Sau ra mắt, MacBook Pro M5 sẽ là thế hệ cuối cùng giữ thiết kế hiện tại. Kể từ dòng M6, hãng dự kiến chuyển sang thiết kế mới, sử dụng màn hình OLED. Ảnh: Digital Trends.
MacBook Air M5. Tương tự MacBook Pro, MacBook Air M5 nhiều khả năng chỉ nâng cấp chip xử lý. Trên thực tế, tin đồn về M5 hiện còn khá mơ hồ. Theo Gurman, sản phẩm được phát triển với tên mã nội bộ J813 và J815, dự kiến sẽ sớm sản xuất hàng loạt cùng MacBook Pro M5 và 2 mẫu màn hình mới. Ảnh: Macworld.
Màn hình ngoài mới. Cũng theo Gurman, Apple lên kế hoạch trình làng 2 màn hình ngoài mới. Các sản phẩm được phát triển nội bộ với tên mã J427 và J527. Theo 9to5Mac, một model sẽ là bản kế nhiệm của Studio Display với tấm nền Mini LED. Nếu không ra mắt vào tháng 10, các laptop và màn hình mới dự kiến trình làng vào đầu năm sau. Ảnh: PCMag.
