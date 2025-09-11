Chiêu trò chuyển nhượng của MU bị chặn đứng

Manchester United sẽ không thể lặp lại chiến thuật ký hợp đồng sớm như từng làm với Matheus Cunha trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Thương vụ Cunha là minh chứng cho sự hiệu quả của ban lãnh đạo Manchester United.

Chỉ 24 giờ sau khi kết thúc chuyến du đấu hậu mùa giải tại Hong Kong, Manchester United công bố đạt thỏa thuận chiêu mộ Matheus Cunha vào ngày 1/6. Đến ngày 12/6, Manchester United hoàn tất việc ký hợp đồng với ngôi sao người Brazil.

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, “Quỷ đỏ” hoàn tất một bản hợp đồng trong tháng 6, kể từ khi chiêu mộ Daniel James từ Swansea City vào năm 2019. Đội ngũ điều hành mới của MU, INEOS, gây ấn tượng khi hành động quyết đoán trong vụ Cunha.

Thế nhưng, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, quy định của FIFA về thời gian mở kỳ chuyển nhượng sẽ hạn chế khả năng đàm phán và chốt sớm các thương vụ của Manchester United.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 sẽ chỉ mở từ ngày 15/6, muộn hơn so với ngày 1/6 của năm nay. Lý do cho sự khác biệt này là lịch thi đấu của Club World Cup 2025, diễn ra từ ngày 14/6, buộc FIFA mở một kỳ chuyển nhượng đặc biệt từ ngày 1-10/6 trước khi mở lại vào ngày 16/6.

Trong năm 2026, khi không có FIFA Club World Cup, lịch chuyển nhượng sẽ trở lại bình thường. Dù các CLB vẫn có thể đàm phán và đạt thỏa thuận trước thời điểm này, việc hoàn tất chuyển nhượng chính thức sẽ phải chờ đến khi kỳ chuyển nhượng mở.

Điều này có nghĩa Manchester United sẽ không thể hành động sớm như họ đã làm với Cunha, mà phải đợi đến giữa tháng 6 để hoàn tất các thủ tục.