Trong trận Man Utd thắng Wigan với tỷ số 2-0 thuộc vòng 3 FA Cup hôm 9/1, Rashford gây chú ý với chiến thuật kỳ lạ trong lúc đội nhà đá phạt góc. Anh quanh quẩn gần vị trí Bruno Fernandes, người thực hiện tình huống cố định.

Bruno Fernandes phớt lờ đồng đội và treo bóng thẳng vào vùng cấm. Điều này cũng đồng nghĩa Rashford bị lãng phí.

Quan sát chiến thuật kỳ lạ của Rashford, bình luận viên Ally McCoist có mặt trên khán đài sân DW thốt lên: "Nếu Man Utd không tiến hành dàn xếp pha phạt góc ngắn, vậy Rashford di chuyển ra khu vực đó làm gì? Cậu ấy nên ở trong vùng cấm địa. Rashford đứng vị trí ấy thì ghi bàn kiểu gì?".

Người hâm mộ tán thành quan điểm của BLV Ally McCoist. Họ viết: "Ally McCoist đã đúng, tại sao lãng phí Rashford ở pha phạt góc như thế? Nếu đó là chiến thuật của Man Utd thì hãy để cầu thủ khác di chuyển tới gần người sút phạt góc, trả Rashford về lại vùng cấm địa".

Tài khoản khác bình luận: "Quá kỳ lạ. Tiền đạo phải ở trong vùng cấm. Còn khi Man Utd thực hiện quả phạt góc, Rashford lại đứng ngoài sân, cạnh người thực hiện". Nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự khó hiểu với cách chọn vị trí của Rashford.

Tuy vậy, tiền đạo người Anh vẫn có màn trình diễn chấp nhận được khi đóng góp chung vào lối chơi toàn đội. Thắng Wigan với tỷ số 2-0, Man Utd thẳng tiến vào vòng 4 của FA Cup, và sẽ gặp đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Newport và Eastleigh. Một kết quả dễ thở với thầy trò Erik ten Hag.

