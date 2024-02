Chiến thuật của Bích Phương khi đối đầu Sơn Tùng M-TP

Trong cuộc đối đầu sắp tới, Bích Phương khó vượt qua Sơn Tùng về thành tích. Nhưng việc dám trở lại cùng giờ, cùng ngày chứng tỏ nữ ca sĩ rất tự tin.

Không chỉ ra mắt cùng ngày, Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương và Chúng ta của tương lai của Sơn Tùng đều được phát hành lúc 0h. Hai ca sĩ một lần nữa đối đầu trực diện. Đây là cuộc đối đầu được mong đợi nhất lúc này của thị trường âm nhạc.

Trong cuộc đấu, Sơn Tùng đang nắm lợi thế về mặt truyền thông. Nhiều ngày qua, những bài viết của anh lẫn Hải Tú liên tục gây chú ý.

Nước đi của Sơn Tùng

Theo giới thiệu của ê-kíp Sơn Tùng, Chúng ta của tương lai là phần tiếp nối và phát triển câu chuyện bị bỏ ngỏ từ Chúng ta của hiện tại phát hành cách đây 3 năm. Ngoài gây chú ý bởi là phần tiếp theo của Chúng ta của hiện tại đồng nghĩa có sự tham gia của Hải Tú, Chúng ta của tương lai còn được giới thiệu là nằm trong album Chúng ta mà Sơn Tùng M-TP đặt nhiều tâm huyết về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Đặc biệt, để quảng bá sản phẩm lần này, Sơn Tùng cùng ê-kíp tổ chức show diễn 7-Minute Stage. Đây là sân khấu live đầu tiên của bài hát mới. Sân khấu với thời lượng 7 phút mà qua đó nam nghệ sĩ mong muốn tạo ra trải nghiệm âm nhạc chưa từng có đến người hâm mộ.

Trong vài ngày qua, Sơn Tùng và Hải Tú, nữ chính trong MV đồng thời là bạn gái tin đồn của nam ca sĩ liên tục có động thái gây xôn xao dư luận.

Đêm 15/2, Hải Tú đăng dòng trạng thái: “No one can change the past” (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ). Bài viết được cho là có liên quan đến Sơn Tùng bởi trong một buổi diễn tại Hà Nội vào tháng 3/2023 của nam ca sĩ, màn hình LED hiện dòng chữ: “Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Bằng cách làm đúng điều trong hiện tại”.

Chưa dừng ở đó, Hải Tú được phát hiện bỏ theo dõi Sơn Tùng. Giọng ca Em của ngày hôm qua cũng có bài viết: “But someone gotta try” (Tạm dịch: Nhưng ai đó phải thử).

Chỉ ít ngày sau, Sơn Tùng nhá hàng sản phẩm âm nhạc mới. Điều đó khiến khán giả chắc rằng mọi động thái của anh và Hải Tú trước đó là để quảng bá sản phẩm. Không biết mục đích thực sự của hai người có phải PR hay không nhưng rõ ràng nó gây bàn tán trên mạng xã hội và khiến công chúng quan tâm tới dự án sắp ra mắt của nam ca sĩ.

Sản phẩm gần nhất của Sơn Tùng trước Chúng ta của tương lai là Making My Way mang theo tham vọng tấn công thị trường Âu Mỹ. Making My Way thuộc thể loại reggaeton, gây tranh luận không bắt tai, đánh mất bản sắc của Sơn Tùng. Hiệu ứng lẫn thành tích của bài hát cũng không bằng những sản phẩm trước từ nam ca sĩ.

Sản phẩm đạt khoảng 9 triệu lượt xem sau 3 ngày ra mắt. Con số này thấp hơn nhiều các MV trước đó của Sơn Tùng nhưng dễ hiểu bởi sản phẩm là video visualizer chứ không phải MV.

Sau dự án Mỹ tiến không mấy hiệu quả, Sơn Tùng lần này chưa nhắc đến tham vọng còn dang dở. Tạm gác lại ước mơ Mỹ Tiến, Sơn Tùng lần này có thể trở về với một bản ballad (thể loại nhạc ở Chúng ta của hiện tại). Nhưng chỉ cần bằng đó và sự xuất hiện của Hải Tú đã quá đủ để sản phẩm này gây bàn tán, bước đầu được dự đoán đạt lượt xem lớn.

Sự tự tin của Bích Phương đến từ đâu?

Sơn Tùng vốn đã là đối thủ mạnh. Và với những yếu tố xoay quanh Chúng ta của tương lai như kể trên, Sơn Tùng càng đáng gờm với bất cứ ai muốn cạnh tranh trực tiếp với anh?

Vậy Bích Phương có gì?

Ngoài những bản hit ballad như Có khi nào rời xa, Gửi anh xa nhớ… Nữ ca sĩ cũng nổi tiếng bởi sự đa dạng trong âm nhạc, chẳng hạn Bao giờ lấy chồng? với giai điệu vui tươi, hài hước cùng cách khai thác mới mẻ một chủ đề rất quen thuộc trong đời sống, Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau mang đậm bản sắc dân tộc. Hay đặc biệt phải kể đến Bùa yêu đánh dấu bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của Bích Phương. Bùa yêu cũng là sản phẩm Bích Phương “mang ra” trong cuộc đấu đầu tiên với Sơn Tùng năm 2018.

Bỏ qua thành tích giữa 2 sản phẩm, Bùa yêu đã được đặt lên bàn cân về chất lượng với Chạy ngày đi (ca khúc ra mắt cùng ngày của Sơn Tùng). Và đã có nhiều ý kiến cho rằng Bùa yêu chất lượng về cả âm nhạc lẫn hình ảnh.

Sau đó cô có thêm Đi đu đi đưa, hay bản Rn'B hiện đại Em bỏ hút thuốc chưa… Những sản phẩm trên chứng tỏ Bích Phương có hit, thậm chí khá nhiều so với mặt bằng chung thị trường. Thành công của những sản phẩm trên cũng cho thấy Bích Phương có sự đầu tư, tư duy chịu khó đổi mới trong âm nhạc.

Chưa kể, một nguồn tin tiết lộ với Tri thức - Znews, Bích Phương đã gia nhập một “ông lớn” quản lý nhiều ca sĩ, rapper nổi tiếng, được khán giả yêu thích hiện nay. Đây cũng là công ty sản xuất nhiều chương trình đình đám. Do đó, thiếu đi ê-kíp quen thuộc là Tiên Cookie, Thanh Hà, Dương K sau khi rời 1989, Bích Phương vẫn có sự hậu thuẫn lớn ở công ty mới. Đồng nghĩa, sản phẩm lần này của cô cũng có thể nhận được sự đầu tư rất lớn.

Và với việc đưa ra thông báo trở lại chỉ sau Sơn Tùng vài phút, Bích Phương cho thấy cô tự tin trong cuộc đối đầu sắp diễn ra.

Bản thân Bích Phương cũng có lượng fan khá lớn. Với tính cách hài hước, lâu nay, Bích Phương cũng có nhiều chủ đề, bài viết bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, gần đây, nữ ca sĩ được soi ra có nhiều dấu hiệu hẹn hò đồng nghiệp đang nổi là Tăng Duy Tân.

Với những yếu tố trên, Bích Phương không dễ dàng để đánh bại thành tích của Sơn Tùng nhưng có thể cạnh tranh sòng phẳng ở khía cạnh nào đó, chẳng hạn chất lượng, độ thảo luận, viral hay giải thưởng giống Bùa yêu với Chạy ngay đi năm nào.

Còn nhớ năm đó, Bích Phương đã có một năm đại thắng giải thưởng, thậm chí Bùa yêu đánh bại Chạy ngay đi để chiến thắng hạng mục MV của năm ở giải Cống hiến.