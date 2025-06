Không cần chờ iPhone, ông Trump vẫn thắng lớn

Tại trung tâm sản xuất của Foxconn ở Houston (Texas), hàng trăm kỹ sư và công nhân xây dựng làm việc liên tục để mở rộng dây chuyền sản xuất máy chủ AI, nhằm cải thiện tỷ lệ GPU và bo mạch sản xuất tại Mỹ.

Hiện tại, hơn 90% thành phần trên được sản xuất tại đảo Đài Loan. Tuy nhiên chia sẻ với Nikkei, một lãnh đạo Foxconn nhấn mạnh Houston là “ưu tiên hàng đầu của công ty”.

Chiến lược sản xuất GPU cho máy chủ AI tại Mỹ có thể giúp Foxconn cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị. Đây cũng có thể xem là chiến thắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, người theo đuổi chiến lược “Made in the USA” thông qua chính sách thuế quan gần đây.

Theo Nikkei, “trái tim” của máy chủ AI đến từ GPU và bo mạch. Foxconn và Wistron là những công ty sản xuất bộ phận này cho Nvidia, vốn đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật lớn. Quá trình phát triển cũng cần hợp tác chặt chẽ với TSMC, đối tác quan trọng khác của Nvidia.

Foxconn có hơn 1.000 kỹ sư phát triển hệ thống AI cho Nvidia. Cả Foxconn và Wistron có kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất máy chủ AI tại Texas trong 15 tháng tới, còn TSMC đặt mục tiêu sản xuất chip AI tại Arizona trong năm nay.

SK Hynix, công ty sản xuất bộ nhớ cho Nvidia, đang đưa hoạt động sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) đến Indiana. Các công ty cung cấp linh kiện, bộ phận cơ khí như Delta Electronics, Lite-On Technology, Chenbro và Foxlink, đối tác lắp ráp gồm Quanta Computer, Wywinn và Inventec, cũng đang xây dựng hoặc mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Làn sóng mở rộng mới nhất cho thấy chuỗi cung ứng sản xuất máy chủ AI – một trong những thiết bị phức tạp nhất thế giới – có thể trở thành chiến thắng đầu tiên của ông Trump trong mục tiêu đưa dây chuyền sản xuất công nghệ cao về Mỹ.

Simon Lin, Chủ tịch Wistron, công ty cung cấp module GPU và bo mạch cho Nvidia, nói rằng bất ổn về chính sách thuế quan của ông Trump khiến việc xây dựng cơ sở sản xuất máy chủ AI tại Mỹ trở nên “cấp thiết” hơn. Công ty có trụ sở tại Đài Loan đặt mục tiêu hoàn thiện nhà máy ở Texas trong ít nhất 12-15 tháng tới.

Pegatron, một đối tác khác của Nvidia, cho biết sẽ sớm hoàn thiện kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất máy chủ AI trong 1-2 tháng tiếp theo, dự kiến đặt tại Texas.

Chiến lược phát triển hệ sinh thái máy chủ AI tại Mỹ tăng tốc sau khi Nvidia công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD xây dựng siêu máy tính ở quốc gia này.

Thông báo được đưa ra vài tuần sau khi ông Trump lần đầu công bố thuế quan vào tháng 4. Kể từ đó, ít nhất 8 nhà cung cấp cho Nvidia đã công bố kế hoạch đầu tư mới ở Mỹ, với 6 đối tác dự kiến xây dựng cơ sở tại Texas.

Trung tâm dữ liệu AI trở thành xu hướng phát triển mới của ngành công nghệ từ năm 2022, thời điểm ChatGPT và các công cụ AI tạo sinh bùng nổ. Trung tâm dữ liệu cũng là khía cạnh quan trọng với chiến lược AI của một số quốc gia, trong khi ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng chững lại bởi nhu cầu không còn cao.

John McWilliams, Giám đốc thông tin chuyên sâu về trung tâm dữ liệu tại Cushman & Wakefield, cho biết nhu cầu trung tâm dữ liệu AI sẽ vượt qua trung tâm dữ liệu truyền thống sớm nhất vào năm 2026.

“Chúng ta cần lưu ý rằng AI mới bước vào giai đoạn sơ khai. Bối cảnh chỉ mới diễn ra vào năm 2022 cùng ChatGPT, chưa phải thời gian quá xa. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm qua, chúng tôi dự đoán tăng trưởng sẽ tiếp diễn theo cấp số nhân”, McWilliams cho biết.

Baron Fung, nhà phân tích trung tâm dữ liệu tại Dell'Oro Group, cũng nhấn mạnh cuộc đua đầu tư cơ sở hạ tầng AI đang rất nhanh. Ông ước tính số tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI năm 2025 sẽ đạt gần 600 tỷ USD , tăng mạnh so với 2024 ( 457 tỷ USD ), với Bắc Mỹ chiếm hơn 50%.

Hiện tại, Nvidia GB200 NVL 72 là hệ thống máy chủ AI mạnh nhất thế giới, một trong những thiết bị công nghệ phức tạp nhất. Hệ thống chứa hơn 1,2 triệu chip, linh kiện và những thành phần khác, cùng 130.000 tỷ bóng bán dẫn và hơn 3 km cáp đồng.

Mỗi tủ máy chủ nặng 1.800 kg, tiêu thụ khoảng 1.000 kWh điện trong 8 tiếng, gấp 3 lần mức tiêu thụ điện trung bình của hộ gia đình Đài Loan trong một tháng. Với kích thước, khối lượng lớn và giá 3 triệu USD , việc sản xuất chúng tại Mỹ dường như hợp lý hơn iPhone.

So với máy chủ AI, sản xuất iPhone đòi hỏi lượng lao động lớn, trong khi nhiều linh kiện có biên lợi nhuận chưa đến 1 USD . Mỹ cũng là “quê hương” nhiều khách hàng lớn của Nvidia như Microsoft, Meta, Google và AWS, những công ty đang đẩy mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu AI.

Khoản đầu tư 165 tỷ USD của TSMC tại Arizona có thể đóng vai trò quan trọng cho kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng ở Mỹ. Nói chuyện với CEO Nvidia Jensen Huang đầu tháng 6, CEO TSMC C.C. Wei cho biết ưu tiên hàng đầu của công ty là mở rộng năng lực sản xuất đủ nhanh, phục vụ nhu cầu chip AI tăng vọt từ Nvidia.

Theo ước tính của Bernstein Research, khoản đầu tư của TSMC vào Arizona có thể phục vụ 50% nhu cầu chip của khách hàng Mỹ vào năm 2032, tăng từ mức gần như không của năm 2024.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa toàn bộ thành phần tạo nên chip AI sẽ sản xuất tại Mỹ. Chia sẻ hồi tháng 5, Huang thừa nhận việc đưa một số hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng là cần thiết, song không thể chuyển mọi thứ về Mỹ.

Cụ thể, sản xuất một số thành phần như chất nền, bộ ngắt kết nối nhanh, bảng mạch in (PCB) vẫn diễn ra tại châu Á do vấn đề chi phí và bảo vệ môi trường, trích dẫn một số giám đốc ngành.

T.J. Tseng, Chủ tịch Unimicron, một trong những nhà sản xuất chất nền chip và PCB lớn, cho biết công ty của ông từng cân nhắc đầu tư vào Mỹ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể do thiếu chuỗi cung ứng chất nền và nhu cầu khách hàng.

Shen Ching-Hang, Chủ tịch nhà cung cấp giải pháp nhiệt Asia Vital Components, một trong những đối tác chính của Nvidia, cho biết công ty đang xem xét xây dựng dây chuyền sản xuất tại Mỹ nhưng chỉ làm sản phẩm mẫu, không dùng để sản xuất hàng loạt.

Tuy không phải tất cả, dịch chuyển sản xuất một số thành phần quan trọng của máy chủ AI về Mỹ vẫn là chiến thắng cho chính quyền ông Trump. So với hàng điện tử tiêu dùng như iPhone, các khách hàng lớn của Nvidia gồm Amazon, Google, Microsoft... có đủ nguồn lực và phương tiện để hỗ trợ dịch chuyển chuỗi cung ứng.

“Kể cả nhận thấy chi phí cao hơn trong chuỗi cung ứng tại Mỹ, họ sẵn sàng ‘gánh chịu’ vì có nhiều tiền. Việc giành thị phần rất quan trọng và là ưu tiên số một, chi phí chỉ là yếu tố phụ”, nhà phân tích Baron Fung nhấn mạnh.

