Chiến sự bùng nổ dữ dội tại Trung Đông

Bước sang ngày thứ sáu của chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Trung Đông đang đứng trước ngưỡng cửa một cuộc chiến toàn diện khi số người thiệt mạng đã vượt mốc 1.000.

Tóm tắt sự kiện: Truyền thông nhà nước Iran cho biết số người thiệt mạng trong 5 ngày diễn ra các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhắm vào Iran đã vượt quá 1.000 người, hơn 6.000 người bị thương. Iran lo ngại sự xuất hiện của các nhóm vũ trang tại biên giới Iraq, có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh nội bộ. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran bằng ngư lôi tại vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Sri Lanka, khiến 148 thủy thủ mất tích. Hệ thống phòng thủ của NATO đã chính thức tham gia đánh chặn vũ khí từ Iran tại khu vực Địa Trung Hải.

Các chiến đấu cơ trên tàu sân chiến Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ chuẩn bị tham gia cuộc tấn công nhắm vào Iran, ngày 28/2. Ảnh: Reuters.

Mỹ tuyên bố tấn công sâu vào nội địa Iran, xác lập 4 mục tiêu cốt lõi

Ngày 4/3, giới lãnh đạo quân sự Mỹ tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch không kích Iran với kế hoạch "tấn công sâu dần" vào nội địa. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine xác nhận năng lực phản công của Iran đã suy yếu đáng kể: hỏa lực tên lửa đạn đạo giảm 86% và UAV tấn công giảm 73%. Ưu thế này cho phép quân đội Mỹ xuyên thủng hệ thống phòng thủ và mở rộng phạm vi đánh phá vào sâu trong đất liền.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch đang "tăng tốc" nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran trong chưa đầy một tuần. Mục tiêu trọng tâm là xóa sổ nền tảng công nghiệp quốc phòng, kho tên lửa và tiêu diệt các chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran, theo Guadian.

Nhà Trắng đồng thời công bố 4 mục tiêu chiến lược:

Phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo. Chấm dứt hiện diện hải quân Iran trong khu vực. Loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn. Ngăn chặn triệt để tham vọng vũ khí hạt nhân.

Iran tuyên bố hơn 500 lính Mỹ tử trận có đúng?

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, vừa đưa ra tuyên bố gây sốc trên mạng xã hội X khi khẳng định hơn 500 binh sĩ Mỹ đã tử trận kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động bắt đầu vào ngày 28/2. Trong khi phía Mỹ xác nhận tới nay chỉ 6 người thiệt mạng.

Trong bài viết, ông Larijani cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "dắt mũi" vào một cuộc chiến phi nghĩa. Quan chức này trực tiếp công kích khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump, đặt nghi vấn rằng với con số thương vong nặng nề chỉ sau ít ngày giao tranh, liệu Tổng thống Mỹ đang ưu tiên bảo vệ lợi ích của quốc gia hay đang đặt lợi ích của Israel lên hàng đầu.

Tuy nhiên, bài viết của ông Larijani hoàn toàn không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể hay dữ liệu kiểm chứng nào cho con số 500 người chết. Đây được xem là một đòn tấn công tâm lý trong cuộc chiến thông tin từ phía Tehran. Hiện phía Washington vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố này.

Thượng viện Mỹ chặn nghị quyết ngừng chiến Iran

Tại Washington, một nỗ lực lưỡng đảng nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích và yêu cầu Quốc hội phê chuẩn các hành động quân sự đã thất bại. Thượng viện Mỹ bỏ phiếu với tỷ lệ 52-47.

Phe Cộng hòa tại Thượng viện đã bác bỏ nghị quyết yêu cầu Tổng thống phải có sự chấp thuận của Quốc hội cho các hành động quân sự tương lai. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu "tấn công sâu dần" vào lãnh thổ Iran.

Dù vậy, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự chia rẽ sâu sắc: khoảng 60% người Mỹ (theo CNN) không ủng hộ quyết định sử dụng vũ lực và hoài nghi về một kế hoạch xử lý tình hình rõ ràng từ phía Nhà Trắng.

Nhà Trắng không phủ nhận khả năng quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích trúng một trường tiểu học nữ sinh ở miền Nam Iran, nhưng khẳng định Mỹ "không nhắm mục tiêu vào dân thường".

Rạn nứt ngoại giao và nguy cơ tấn công trên bộ

Căng thẳng Mỹ - Tây Ban Nha: Tổng thống Trump đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Tây Ban Nha sau khi Thủ tướng Pedro Sanchez từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự để tấn công Iran. Madrid khẳng định sẽ không "chơi trò roulette với sinh mạng của hàng triệu người".

Mặt trận phía Tây: Có nhiều dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công trên bộ đã bắt đầu tại phía Tây Bắc Iran. Các nhóm dân quân người Kurd được cho là đang trong tình trạng "sẵn sàng" và có báo cáo về việc các lực lượng này đã bắt đầu tiến quân qua biên giới Iraq - Iran dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Sau vụ sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei, Iran không những không lùi bước mà còn gia tăng áp lực bằng cách tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz và thực hiện các đợt phản công lan rộng khắp vùng Vịnh.

Giữa bối cảnh lửa khói bao trùm từ Tehran đến tận vùng biển Sri Lanka, những thông điệp thiếu nhất quán của Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại về một kịch bản sa lầy đầy rủi ro cho quân đội Mỹ tại "chảo lửa" này.

Tâm lý hoảng loạn bao trùm Lebanon

Các nhân viên cứu trợ cho biết người dân Lebanon đang rơi vào tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề trước các đợt tấn công mới của Israel. Bộ Y tế Lebanon báo cáo ít nhất 83.847 người đã phải di tản. Tiếng nổ, cảnh tượng đổ nát và dòng người tháo chạy đang gợi lại những ký ức kinh hoàng từ các cuộc xung đột trước đây.

Mỹ công bố video phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Iran Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.