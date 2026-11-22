Doanh thu 9 tháng đầu năm tăng bình quân 18%, một hệ thống nhà sách ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở nhiều ngành hàng cũng như đẩy mạnh vai trò của nhà sách trong đời sống.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sắp đến mang tinh thần tôn vinh bản sắc dân tộc, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và phát huy văn hóa như nguồn lực phát triển đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kết quả kinh doanh của hệ thống nhà sách cũng cho thấy tiềm năng kết hợp văn hóa với hoạt động kinh tế.

Theo báo cáo, doanh thu hệ thống nhà sách FAHASA tăng bình quân 18% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ. Dịp này, bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA, dành thời gian chia sẻ với Tri Thức - Znews về chiến lược phát triển nhà sách tăng trưởng hai con số. Đồng thời, bà phân tích thêm về cách tạo động lực tăng trưởng và đưa sách, sản phẩm văn hóa đến gần hơn với cộng đồng độc giả.

Hai trụ cột đưa hệ thống nhà sách tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bà nhìn nhận thế nào về tiềm năng đóng góp của ngành sách vào phát triển công nghiệp văn hóa?

- Tôi cho rằng ngành sách có tiềm năng đóng góp rất lớn vào sự phát triển công nghiệp văn hóa và nền kinh tế Việt Nam. Sách không chỉ là sản phẩm văn hóa, tri thức mà còn là nền tảng để phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế sáng tạo như xuất bản, bản quyền, thiết kế, sản phẩm merchandise (vật phẩm thương hiệu - pv), quà tặng văn hóa và các hoạt động trải nghiệm.

Sự kết hợp giữa hệ thống nhà sách, thương mại điện tử và trải nghiệm khách hàng chính là động lực tăng trưởng bền vững của đơn vị. Bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA

Đặc biệt, khi được kết hợp với công nghệ, thương mại điện tử và các mô hình bán lẻ hiện đại, giá trị của một tác phẩm có thể được khai thác rộng hơn, tạo thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ và nguồn thu mới.

Chúng tôi xác định không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh sách mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ văn hóa, đưa tri thức và các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Tôi tin rằng đầu tư cho ngành sách chính là đầu tư cho tri thức, sức sáng tạo và nguồn lực phát triển bền vững của đất nước.

- Tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 18% trong 9 tháng đầu năm 2026. Những chiến lược kinh doanh nào đang tạo ra giá trị tăng trưởng cho doanh nghiệp?

- Chúng tôi hiện phát triển dựa trên hai trụ cột chính là hệ thống nhà sách và thương mại điện tử. Chúng tôi kiên trì mở rộng mạng lưới, hướng đến mục tiêu 150 nhà sách trên toàn quốc, đồng thời liên tục nâng cấp các nhà sách hiện hữu theo hướng hiện đại, thân thiện và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bà Phạm Thị Hóa trong một sự kiện văn hóa tại FAHASA. Ảnh: Phương Lâm.

Song song đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư phát triển thương mại điện tử trở thành trang Thương mại điện tử chuyên doanh về sách chuyên nghiệp ở Việt Nam. Bằng cách hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ đa dạng hóa nguồn hàng, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng. Nhà sách không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian văn hóa, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hệ thống nhà sách, thương mại điện tử và trải nghiệm khách hàng chính là động lực tăng trưởng bền vững của đơn vị.

Để sách là hạt nhân của công nghiệp văn hóa

- Trong báo cáo 9 tháng đầu năm, đơn vị cho biết sự kiện Harry Potter giúp các sản phẩm liên quan tăng 310%, sự kiện Dandadan giúp bán được hơn 11.000 quyển trong ngày ra mắt. Đâu là cách đạt được những con số này?

- Nắm bắt nhu cầu đọc và sưu tầm của khách hàng trẻ, chúng tôi hợp tác với các nhà xuất bản phát triển những phiên bản sách đặc biệt, chất lượng cao, thiết kế đẹp và có quà tặng đi kèm; đồng thời mở rộng các dòng merchandise theo chủ đề tác phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức trưng bày chuyên đề, triển lãm, hóa trang, workshop và các hoạt động trải nghiệm tại Nhà sách để kết nối cộng đồng người hâm mộ.

Mục tiêu không chỉ là kinh doanh sản phẩm mà còn xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm, phát triển cộng đồng độc giả và tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài.

- Các tác phẩm dịch đã thành công như vậy, còn với các tác phẩm văn học, lịch sử và văn hóa Việt Nam, đơn vị có chiến lược gì để biến những giá trị nội dung thành sản phẩm chất lượng và mang lại giá trị thương mại?

- FAHASA xem các giá trị văn học, lịch sử và văn hóa Việt Nam là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển sản phẩm và lan tỏa bản sắc dân tộc. Chúng tôi chú trọng hợp tác với các nhà xuất bản, tác giả và đơn vị sáng tạo để phát triển những phiên bản sách đặc biệt, quà tặng và merchandise lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, với chất lượng và thiết kế hấp dẫn.

Kinh doanh văn hóa bền vững là làm cho văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời chính hoạt động kinh doanh góp phần nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa. Bà Phạm Thị Hóa, Phó tổng giám đốc FAHASA

Đồng thời, qua hệ thống nhà sách và thương mại điện tử, đơn vị đẩy mạnh trưng bày, giới thiệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, để kích cầu mua sắm các tựa sách, sản phẩm này được chúng tôi phối hợp với các đối tác thực hiện chương trình cho khách hàng bằng các hình thức giảm giá hoặc tặng quà.

Mục tiêu là chuyển hóa giá trị văn hóa Việt Nam thành những sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế, đồng thời góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc dân tộc.

- Đâu là ranh giới giữa thương mại hóa sản phẩm văn hóa và khai thác giá trị văn hóa một cách bền vững? Doanh nghiệp sẽ làm gì để bảo đảm hai mục tiêu này song hành?

- Theo tôi, ranh giới nằm ở việc doanh nghiệp chỉ khai thác văn hóa để tạo doanh thu, hay thực sự tôn trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đó. Với tập đoàn, kinh doanh và trách nhiệm văn hóa phải song hành. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến giá trị thương mại của sản phẩm mà còn chú trọng nội dung, bản sắc, chất lượng, bản quyền và ý nghĩa xã hội.

Mục tiêu là đưa các giá trị văn hóa vào đời sống thông qua những sản phẩm hấp dẫn, hiện đại, có giá trị sử dụng và giá trị tinh thần, nhưng không làm mất đi bản sắc vốn có. Chúng tôi tin rằng kinh doanh văn hóa bền vững là làm cho văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời chính hoạt động kinh doanh góp phần nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa.

Sự kiện lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng của J.K. Rowling giúp hệ thống nhà sách tăng 310% doanh thu ở các sản phẩm liên quan đến Harry Potter. Ảnh: Phương Lâm.

- Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tập đoàn định vị vai trò của mình như thế nào trong việc chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc?

- Chúng tôi xác định mình không chỉ là doanh nghiệp kinh doanh sách và văn hóa phẩm, mà còn là cầu nối đưa tri thức, văn hóa và bản sắc dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Với hệ thống nhà sách rộng khắp và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, chúng tôi có điều kiện tham gia vào quá trình chuyển hóa các giá trị văn hóa thành những sản phẩm có giá trị kinh tế, đồng thời góp phần phát triển văn hóa đọc và lan tỏa bản sắc Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung vào ba định hướng. Một là phát triển sản phẩm bằng cách đẩy mạnh các sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo hiện đại.

Các sản phẩm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 ở hệ thống nhà sách. Ảnh: FHS.

Hai là phát triển không gian văn hóa bằng cách từng bước đưa nhà sách trở thành điểm đến của tri thức, văn hóa, giáo dục và trải nghiệm cộng đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài mở các gian hàng sách tiếng Việt tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… từ đó góp phần lan toả văn hóa Việt Nam ra các nước.

Ba là tăng cường kết nối và chuyển đổi số thông qua hợp tác với các đơn vị sáng tạo IP, nhà xuất bản, nghệ sĩ và ứng dụng công nghệ để mở rộng thị trường, đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng.

Cảm ơn bà đã dành thời gian!