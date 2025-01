Chiến lược giúp bóng đá Thái Lan thực hiện cú nhảy ngoạn mục

Theo ông Benjamin Tan, ở Thai League, sự phát triển bền vững của các câu lạc bộ được đảm bảo thông qua một hệ sinh thái đa chiều, trong đó các yếu tố tài chính, quản trị, cộng đồng và thể thao được kết nối chặt chẽ. Chính điều này tạo ra cú hích, giúp bóng đá xứ chùa vàng phát triển.

- Với kinh nghiệm trong việc quản lý Thai League, ông cho rằng yếu tố nào là quan trọng nhất để đảm bảo sự bền vững cho các câu lạc bộ bóng đá?

- Để duy trì sự bền vững lâu dài, các câu lạc bộ bóng đá cần kết hợp giữa ổn định tài chính, quản lý vững chắc, gắn kết cộng đồng và thành công trên sân cỏ. Tại Thai League, doanh thu từ bản quyền phát sóng và sự ổn định của các chủ sở hữu ở cấp độ Thai League 1 tạo nền tảng vững chắc.

Tuy nhiên, để phát triển mạnh mẽ hơn, các câu lạc bộ cần tập trung vào việc đa dạng hóa nguồn thu, từ doanh thu ngày thi đấu, tài trợ, kinh doanh hàng hóa đến các hoạt động thương mại. Song song đó, việc kiểm soát chi phí, đặc biệt là mức lương cầu thủ và phí chuyển nhượng, cần được thực hiện chặt chẽ nhằm tránh những cuộc khủng hoảng tài chính như một số đội bóng từng gặp phải.

Một trong những chiến lược lâu dài quan trọng là đầu tư vào cơ sở hạ tầng như sân vận động, cơ sở tập luyện và học viện đào tạo trẻ. Những khoản đầu tư này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào chi tiêu bên ngoài mà còn giúp các câu lạc bộ phát triển tài năng nội bộ, giảm nhu cầu mua sắm cầu thủ đắt đỏ.

Học viện đào tạo trẻ không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn tạo ra sự gắn bó lâu dài giữa cầu thủ và đội bóng. Việc tích hợp các cầu thủ trẻ vào đội một cũng là cách để tạo ra nguồn lực ổn định và bền vững.

Ngoài ra, các câu lạc bộ nỗ lực duy trì sự cân bằng cạnh tranh, từ việc ổn định phong độ để giữ chân người hâm mộ đến tham gia các giải đấu khu vực như AFC Champions League hay AFF Shopee Cup để gia tăng tầm ảnh hưởng. Cùng với đó, minh bạch tài chính và quản trị hiệu quả là yếu tố thiết yếu để duy trì sự tin tưởng từ cả người hâm mộ lẫn nhà đầu tư.

Không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc gắn kết cộng đồng và người hâm mộ. Các hoạt động cộng đồng, tương tác qua nền tảng kỹ thuật số và chính sách giá vé hợp lý sẽ tạo nên một lượng fan trung thành, từ đó thúc đẩy doanh thu và tăng cường sự ủng hộ trong ngày thi đấu.

Các câu lạc bộ cũng chú trọng vào phát triển thương hiệu khu vực và toàn cầu, như cách Buriram United đã làm, để thu hút nhà tài trợ quốc tế, người hâm mộ và nhà đầu tư. Việc mở rộng thị trường qua các chuyến du đấu, bán hàng hóa và quan hệ đối tác cũng là chiến lược quan trọng giúp đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài.

Tóm lại, sự bền vững của các câu lạc bộ không chỉ đến từ tài chính mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ quản lý chặt chẽ, phát triển tài năng, giữ cân bằng cạnh tranh đến việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với cộng đồng và người hâm mộ. Đây chính là con đường để các đội bóng không chỉ tồn tại mà còn vươn mình mạnh mẽ trên cả sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ.

- Vậy vai trò của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ảnh hưởng đến sự phát triển của các câu lạc bộ như thế nào?

- Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) giữ vai trò trung tâm trong việc định hình sự phát triển và bền vững của các câu lạc bộ bóng đá tại Thái Lan, với ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ quản trị, quy định tài chính, phát triển tài năng đến hợp tác quốc tế.

FAT, cùng với Thai League, không chỉ tổ chức và quản lý các giải đấu lớn như Thai League 1 và các hạng đấu thấp hơn mà còn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của AFC thông qua các quy định cấp phép nghiêm ngặt. Những quy định này yêu cầu các câu lạc bộ phải minh bạch về tài chính, phát triển cầu thủ trẻ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng.

FAT cũng chú trọng phát triển bóng đá trẻ với việc hỗ trợ thành lập các giải đấu và học viện, giúp các câu lạc bộ tiếp cận nguồn tài năng nội địa. Điều này không chỉ khuyến khích đầu tư vào đào tạo trẻ mà còn giảm sự phụ thuộc vào cầu thủ ngoại quốc. Ngoài ra, FAT hợp tác với các trường học và tổ chức địa phương để thúc đẩy bóng đá phong trào, xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai bóng đá nước nhà.

Vai trò của FAT còn được thể hiện rõ qua việc nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên. Với tư cách thành viên cấp A của AFC Coaching Convention, FAT đã khẳng định vị thế quốc tế thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo, chứng chỉ và hội thảo chuyên môn, giúp các câu lạc bộ cải thiện chiến thuật, phương pháp huấn luyện và hệ thống tuyển trạch.

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, FAT còn đóng góp lớn trong việc tăng cường tài chính cho các câu lạc bộ thông qua các hợp đồng tài trợ và phát sóng. Bằng cách đàm phán và phân phối doanh thu công bằng từ bản quyền phát sóng, FAT tạo ra nguồn thu ổn định và đáng kể cho các đội bóng.

Đồng thời, việc hợp tác với chính phủ và khu vực tư nhân để cải thiện cơ sở hạ tầng, từ sân vận động đến trung tâm huấn luyện, mang lại lợi ích lâu dài, giúp các câu lạc bộ nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và thi đấu.

Bên cạnh đó, FAT tiên phong trong việc thúc đẩy bóng đá nữ thông qua việc tổ chức các giải đấu và khuyến khích thành lập các đội bóng nữ. Không chỉ giúp phát triển tài năng và củng cố đội tuyển quốc gia, bóng đá nữ còn mang lại cơ hội đa dạng hóa hoạt động và mở rộng nguồn doanh thu cho các câu lạc bộ.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, FAT không chỉ định hướng sự phát triển của các câu lạc bộ mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái bóng đá bền vững, chuyên nghiệp và đầy hứa hẹn tại Thái Lan.

- Theo quan điểm của ông, làm sao để Thai League có thể duy trì sự cân bằng cạnh tranh giữa các câu lạc bộ trong thời gian dài?

- Phân bổ doanh thu là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự cân bằng cạnh tranh trong Thai League, giúp thúc đẩy sự phát triển, gia tăng sức hút với người hâm mộ và duy trì tính bền vững lâu dài cho giải đấu. Việc tạo cơ hội công bằng để các câu lạc bộ nhỏ có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn mang đến một giải đấu hấp dẫn và khó lường hơn.

Hiện tại, Thai League áp dụng chính sách tập trung quyền phát sóng và doanh thu tài trợ, phân phối công bằng giữa các câu lạc bộ. Điều này đảm bảo rằng các đội bóng nhỏ nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết để duy trì sự cạnh tranh, bên cạnh nguồn tài trợ riêng mà họ tự kêu gọi. Tuy nhiên, giải đấu có thể cân nhắc bổ sung các khoản thưởng dựa trên thành tích.

Mặc dù việc phân phối doanh thu công bằng là cần thiết, các phần thưởng này sẽ khuyến khích các câu lạc bộ nâng cao cơ sở hạ tầng và cải thiện hiệu suất thi đấu mà không tạo ra sự chênh lệch tài chính quá lớn. Ngoài ra, việc nghiên cứu và áp dụng các chính sách như công bằng tài chính, trần lương hay kiểm soát chi tiêu cũng sẽ giúp quản lý tài chính hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ các câu lạc bộ nhỏ giữ chân được các cầu thủ chủ chốt.

Phát triển cầu thủ trẻ là một giải pháp bền vững mà Thai League chú trọng. Việc đưa ra quy định bắt buộc các câu lạc bộ đăng ký một số lượng tối thiểu cầu thủ "cây nhà lá vườn" (homegrown players) trong đội hình thi đấu sẽ khuyến khích đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ và tạo cơ hội để các cầu thủ từ học viện bước lên đội một. Đồng thời, giải đấu có thể cung cấp các khoản thưởng tài chính hoặc trợ cấp cho những câu lạc bộ chú trọng phát triển và sử dụng cầu thủ địa phương, tạo động lực chuyển hướng từ việc mua sắm cầu thủ đắt giá sang phát triển tài năng nội bộ.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc củng cố bóng đá phong trào và các giải đấu cấp thấp hơn. Đây là nền móng để tạo ra hệ thống bóng đá mạnh mẽ và cung cấp nguồn lực chất lượng cho Thai League. Nếu nhìn vào các đội bóng ở Thai League 2 hiện nay, không khó để nhận thấy họ đã có sự cạnh tranh đáng kể và tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Cải thiện cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố không thể thiếu để tăng cường sự cân bằng cạnh tranh trong giải đấu. Chất lượng cơ sở vật chất như khu tập luyện, sân vận động và dịch vụ y tế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cầu thủ và huấn luyện viên phát huy tối đa tiềm năng. Một môi trường hiện đại và chuyên nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng thi đấu mà còn thu hút thêm người hâm mộ.

Ngoài ra, việc xem xét thay đổi thể thức giải đấu, chẳng hạn như áp dụng hệ thống play-off, mở rộng thương hiệu Thai League và xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược cũng sẽ góp phần nâng cao sự cạnh tranh. Những cải tiến này không chỉ gia tăng tính hấp dẫn cho giải đấu mà còn hỗ trợ các câu lạc bộ nhỏ, góp phần cải thiện chất lượng và phát triển bóng đá Thái Lan một cách toàn diện.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

