Chiến lược dẫn đầu thị trường laptop AI của Asus

Không chỉ là thương hiệu tiên phong mang laptop AI đến thị trường Việt Nam, Asus có dải sản phẩm trải dài, đồng thời tối ưu trải nghiệm trực tiếp cho người dùng.

Với hành trình từ tiên phong công nghệ đến ứng dụng phủ khắp dải sản phẩm, Asus đặt lại tiêu chuẩn mới cho các thế hệ laptop trên thị trường. Hãng liên tục tạo ra những cỗ máy mạnh mẽ với công nghệ mới nhất nhưng vẫn có giá thành hợp lý.

Dải sản phẩm tiên phong trang bị chip AI

Theo xu hướng tất yếu về AI, các dòng sản phẩm mới của Asus trong năm 2024 hầu hết được trang bị sức mạnh từ chip AI cùng trợ lý Copilot trong Windows. Điều này giúp người dùng giải phóng thời gian và nâng cao năng suất làm việc.

Bên cạnh đó, dải sản phẩm mới được nâng cấp thiết kế, tập trung vào độ mỏng nhẹ và chất liệu kim loại, với phong cách tối giản sang trọng, thanh lịch. Các dòng sản phẩm này kế thừa màn hình Lumina OLED được nâng cấp so với thế hệ trước, độ hiển thị lên đến 1 tỷ màu, phân giải 3.2K, tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm thị giác mãn nhãn.

Các dòng sản phẩm mới của Asus hầu hết được trang bị sức mạnh từ chip AI.

Asus tiên phong hợp tác cùng ông lớn công nghệ đầu ngành để mang các dòng laptop AI mới nhất về Việt Nam. Có thể kể đến mẫu Vivobook S 15 trang bị chip Snapdragon X Elite với NPU 45 TOPs. Hay gần đây là Vivobook S 14 với chip AMD Ryzen AI 300 Series với NPU 50 TOPs.

Asus tiên phong mang các dòng laptop AI mới về Việt Nam.

Laptop AI đáp ứng đa dạng nhu cầu

“Everyday AI laptop - Laptop tích hợp chip AI phổ dụng” - là dòng sản phẩm tích hợp chip AI cùng trợ lý ảo Microsoft Copilot. Máy gây ấn tượng từ thiết kế, hiệu năng đến chất lượng hiển thị. Trong khi đó, trợ lý Copilot phân tích bối cảnh và thông tin của website, dữ liệu cũng như những gì người dùng đang làm trên laptop để tăng tốc khả năng làm việc. Phân khúc này gồm các dòng như Zenbook Duo, Vivobook S 14/16 OLED, Zenbook S 13 OLED và Zenbook 14 OLED.

Laptop AI thế hệ mới (Copilot+ PC) là các dòng laptop AI được đánh giá nhanh và thông minh nhất hiện nay. Với NPU có khả năng tính toán hơn 45.000 tỷ phép tính/giây (45 TOPS), các tính năng AI tiên tiến nhất và thời lượng pin đủ để sử dụng cả ngày, đây là thiết bị cho phép người dùng thực hiện mọi tác vụ. Tiêu biểu trong phân khúc này là Vivobook S 15.

Asus mang đến loạt laptop AI đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Laptop AI nâng cao bao gồm NPU + GPU có sự kết hợp NPU (đến 50 TOPS), GPU Nvidia (đến 321 TOPs) với CPU và iGPU (31 TOPS). Tổng sức mạnh tính toán của máy có thể đạt 402.000 tỷ phép tính/giây (402 TOPS), là cỗ máy tuyệt vời cho mọi tác vụ từ ứng dụng AI trong game, làm việc đến sáng tạo, đào tạo mô hình AI tiên tiến. Sản phẩm nổi bật của dòng này là laptop gaming AI mạnh nhất của Asus, gồm TUF Gaming A14 và ROG Zephyrus G14/G16.

Không gian trải nghiệm laptop AI toàn diện

Với loạt “Asus AI Innovation Hubs” được Asus triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm các dòng laptop AI ở nhiều cấp độ. Mỗi không gian được bố trí 4 bàn trải nghiệm tương đương 4 dòng sản phẩm với đa dạng mẫu máy. Không chỉ thỏa mãn đam mê công nghệ, bạn có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp nhất.

Không gian trải nghiệm laptop AI của Asus.

Thông qua “Asus AI Innovation Hubs”, Asus tự tin mang đến danh mục laptop AI phong phú hàng đầu trong ngành. Các mẫu máy được thiết kế theo hướng all in one - đáp ứng mọi tác vụ nhưng vẫn đảm bảo mỏng nhẹ, là minh chứng cho việc Asus không ngừng nỗ lực đa dạng dải sản phẩm và mang đến cải tiến tối ưu cho người dùng.