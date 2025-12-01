Chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

Chiều 1/12, Quân chủng Hải quân cho biết, Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào sáng cùng ngày.
Tàu 015-Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng thành phố Thanh Đảo.
Đây là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tàu 015 - Trần Hưng Đạo, một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay.
Lễ đón Tàu 015 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải thuộc Hải quân Trung Quốc chủ trì. Dự lễ đón có Đại tá Đỗ Trọng Dương - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc.
Sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã lên thăm Tàu 015; đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 lên thăm Tàu Weifang của Hải quân Trung Quốc.
Tổ dây mũi Tàu 015 và lực lượng Hải quân Trung Quốc làm dây neo hỗ trợ tàu cập cảng.
Trong thời gian thăm Trung Quốc, đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015 sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền thành phố Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc. Dịp này, Tàu 015 sẽ luyện tập chung trên biển với tàu hải quân Trung Quốc.
Thông qua các hoạt động này, góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.
Theo Quân chủng Hải quân, trên hải trình từ quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa, Việt Nam) đến cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, song cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 đã giữ nghiêm kỷ luật hành quân, đảm bảo trang bị kỹ thuật của tàu hoạt động tốt và hành trình trên biển theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.
Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam chào cảng.
Lễ đón Tàu 015 tại cầu cảng Thanh Đảo.
Ban nhạc Hải quân Trung Quốc tham gia lễ đón đoàn công tác và Tàu 015.
Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc đón đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam.
