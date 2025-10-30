Con chuột máy tính đeo trên ngón tay

Prolo Ring mang đến cách điều khiển máy tính mới khi biến đầu ngón tay thành con trỏ, kết hợp tính tiện lợi của thiết bị đeo với hiệu suất làm việc cao.

Sản phẩm Prolo Ring giúp người dùng điều khiển chuột trên máy tính. Ảnh: Kickstarter.

Một thiết bị nhỏ gọn mang tên Prolo Ring đang thu hút sự chú ý trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Kickstarter. Sản phẩm này được giới thiệu như “chiếc nhẫn chuột”, cho phép người dùng điều khiển con trỏ máy tính chỉ bằng các thao tác ngón tay, không cần dùng chuột hoặc bàn di truyền thống.

Khác với các mẫu nhẫn thông minh tập trung vào đo sức khỏe hay thông báo, Prolo Ring được thiết kế phục vụ công việc văn phòng. Điểm mạnh của thiết bị nằm ở khả năng giúp người dùng điều khiển chuột mà không cần rời tay khỏi bàn phím, qua đó rút ngắn thao tác và có thể tăng hiệu quả làm việc.

Theo mô tả trên trang Kickstarter, người dùng đeo Prolo Ring ở ngón trỏ. Việc di chuyển con trỏ được thực hiện bằng cách vuốt ngón cái dọc theo cạnh nhẫn, vốn hoạt động như một bàn di chuột thu nhỏ. Một cú chạm tương đương với nhấp chuột trái, giữ tay để thực hiện nhấp chuột phải và nhấp đúp để mở nhanh ứng dụng.

Thiết bị có thời lượng pin khoảng 8 giờ, đủ dùng trong một ngày làm việc. Các phiên bản cao cấp hơn đi kèm hộp sạc, có thể cung cấp năng lượng cho Prolo Ring trong tối đa 30 ngày. Điều này giúp người dùng không phải lo hết pin khi mang theo trong những chuyến công tác hoặc du lịch dài ngày.

Prolo Ring kết nối qua Bluetooth, tương thích với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với kích thước nhỏ gọn, sản phẩm hướng đến những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc trên laptop, giúp giảm bớt việc mang theo chuột rời cồng kềnh.

Nhà phát triển cho biết người dùng có thể tùy chỉnh chế độ cảm ứng và cử chỉ điều khiển thông qua ứng dụng miễn phí trên máy tính. Phiên bản Pro hỗ trợ đầy đủ tính năng này, cho phép cá nhân hóa thao tác theo thói quen sử dụng.

Prolo Ring có 3 màu gồm vàng sâm panh, bạc và đen carbon, với kích thước tiêu chuẩn. Giá khởi điểm cho gói hỗ trợ sớm là 99 USD , chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu quá trình gọi vốn diễn ra suôn sẻ, việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, nhóm phát triển cũng lưu ý rằng các dự án huy động vốn cộng đồng luôn tiềm ẩn rủi ro. Việc sản phẩm hoàn thiện và giao hàng có thể không diễn ra đúng kế hoạch, vì vậy người ủng hộ nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia.