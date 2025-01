Laptop cuộn ở CES 2025

So với những laptop khác tại CES 2025, Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 gây chú ý với khả năng mở rộng màn hình theo cơ chế cuộn, có thể kích hoạt bằng nút bấm trên bàn phím. Thiết bị dự kiến bán trong quý I với giá 3.500 USD . Ảnh: The Verge.