Chi tiết Bugatti Chiron Super Sport '57 One of One' độc nhất thế giới

Chủ nhân của những chiếc hypercar đặc biệt này có thể thỏa sức sáng tạo với bất kỳ cấu hình mong muốn. Mới đây, bộ phận đặc biệt Bugatti Sur Mesure đã giới thiệu một dự án hàng thửa độc nhất thế giới "57 One of One".