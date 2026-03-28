‘Chị Đẹp’ Phạm Quỳnh Anh mua 100 cuốn sách gửi tặng độc giả

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô tìm thấy sự đồng cảm trong tác phẩm “Vì thế giới này cần bạn” của tác giả Tuấn Đức, mua 100 cuốn sách để gửi tặng độc giả tại Đường sách TP.HCM.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh tìm thấy sự đồng cảm trong tác phẩm Vì thế giới này cần bạn. Ảnh: Khánh Linh.

Sáng 28/3 tại Đường sách TP.HCM, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi tham dự buổi giao lưu, ra mắt sách Vì thế giới này cần bạn. Dù chưa đọc trọn vẹn tác phẩm, cô cho biết những trang đầu của sách giúp bản thân cảm thấy được an ủi. Theo ca sĩ, cuốn sách chạm đến những trạng thái cảm xúc quen thuộc mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua trong cuộc sống.

“Tôi nghĩ vào những lúc hoang mang, bế tắc trong cuộc sống, tôi sẽ cầm cuốn sách này đầu tiên, ngẫm từng con chữ. Nó giúp tôi thấy nhiều góc nhìn khác về cuộc sống, để thấy vẫn có ai đó cần mình”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ. Với mong muốn lan tỏa tinh thần của tác phẩm, cô đã mua 100 cuốn sách để gửi tặng bạn bè và những độc giả có mặt tại Đường sách TP.HCM.

Vì thế giới này cần bạn là tác phẩm thứ tư của nhà báo Tuấn Đức. Trước đó, anh từng phát hành 3 tựa sách là Nhoi rực rỡ, Gửi gắm bố mẹ thân yêu, Công việc ngắn, tầm nhìn dài.

Nhà báo Tuấn Đức chia sẻ câu chuyện đằng sau tác phẩm. Ảnh: Khánh Linh.

Trong Vì thế giới này cần bạn, Tuấn Đức tiếp tục theo đuổi lối viết chữa lành, hướng đến độc giả đang tìm kiếm sự cân bằng trong đời sống. Cuốn sách lấy chất liệu từ đời sống thường nhật, được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng suy tư. “Những câu chuyện trong tác phẩm là trải nghiệm từ những người xung quanh tôi, được tôi đúc kết lại. Tôi hy vọng độc giả sẽ tìm được sự đồng điệu với cuốn sách”, Tuấn Đức chia sẻ.

Tác phẩm khai thác những “lát cắt” giản dị như chạy bộ, viết nhật ký và những cảm xúc thoáng qua trong ngày, từ đó gợi mở cách mỗi người đối diện với bản thân. Ngoài ra, anh cũng muốn truyền tải thông điệp rằng ý nghĩa cuộc sống không chỉ nằm ở thành tựu lớn mà còn hiện diện trong những khoảnh khắc nhỏ bé, dễ bị bỏ quên.

Tuấn Đức sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Anh hiện là nhà báo, biên tập viên của báo Tiền Phong.