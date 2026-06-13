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Xã hội

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật

  • Thứ bảy, 13/6/2026 11:17 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số 2992 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Qua xem xét tờ trình của Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu rộng ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: VTC News.

Các bí thư đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiến độ, chất lượng, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thực chất, hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên tham gia kịp thời, chất lượng nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hoạt động tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp phản ánh, kiến nghị, phản biện về những bất cập, điểm nghẽn và các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

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Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://vtcnews.vn/chi-dao-cua-thuong-truc-ban-bi-thu-ve-tong-ra-soat-he-thong-van-ban-phap-luat-ar1023395.html

Theo Anh Văn/VTC News

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