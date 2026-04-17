Chi Cục trưởng Vệ sinh ATTP xét duyệt 340 bộ hồ sơ đăng ký sữa giả

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng VSATTP tỉnh Hòa Bình (cũ), nhận tổng số là 1,477 tỷ đồng và 70 triệu đồng quà cáp, nghỉ mát để "giúp" thẩm định, xét duyệt 340 bộ hồ sơ đăng ký sữa giả.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 29 đối tượng về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Hà Nội và Hòa Bình.

Cầm đầu đường dây là 2 đối tượng cùng sinh năm 1979 là Hoàng Mạnh Hà, quê ở Hải Phòng, trú tại tòa nhà The Pride, KĐT An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội và Vũ Mạnh Cường, trú ở KĐT mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã xác định các đối tượng trong hệ sinh thái Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200.000 hộp các loại.

Chi cục VSATTP tỉnh Hoà Bình (cũ) - nơi xảy ra việc đưa - nhận hối lộ.

Số sữa này được lưu hành trên thị trường nhờ sự "ưu ái" của các cán bộ nhà nước thuộc Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) nhiều tỉnh, thành, trong đó, đặc biệt là tại Chi cục VSATTP tỉnh Hoà Bình với 340 bộ hồ sơ, gồm 203 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, 118 hồ sơ tự công bố sản phẩm và 19 hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ gồm 3 đối tượng thuộc Công ty Rance Pharma là: Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Phạm Thị Hương, SN 1988, trú tại Phú Lương, Hà Đông, nhân viên công ty Rance Pharma về tội Đưa hối lộ; Bùi Đinh Thị Dinh, SN 1969, nguyên Chi cục trưởng Chi cục VSATTP tỉnh Hoà Bình và Bùi Thị Trang, cán bộ Chi cục VSATTP tỉnh Hòa Bình về tội Nhận hối lộ,

Được biết, để Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, Hồ sơ tự đăng ký công bố sản phẩm và Hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm được đăng ký thuận lợi, không bị gây khó khăn, hồ sơ không bị trả lại hoặc bị phát hiện lỗi, vi phạm, Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Phạm Thị Hương đã thống nhất đưa hối lộ cho các cán bộ Chi cục ATVSTP TP.

Theo đó, tại tại Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình (cũ), từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2025, Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Phạm Thị Hương đã móc nối, "đưa hối lộ" cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục ATVSTP Hòa Bình để được giúp đỡ, tạo điều kiện thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, 118 hồ sơ tự công bố sản phẩm và 19 hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm.

Cụ thể, năm 2022, do quen biết Bùi Đinh Thị Dinh, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hòa Bình, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã thống nhất gặp Dinh để nhờ tạo điều kiện công bố sản phẩm tại Hòa Bình (do Chi cục ATVSTP Vĩnh Phúc thay đổi việc tiếp nhận hồ sơ).

Tại buổi gặp, Dinh nhận lời giải quyết và cung cấp số điện thoại của Bùi Thị Trang, chuyên viên Chi cục, để hướng dẫn làm hồ sơ. Sau đó, Cường và Hà giao cho Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương phụ trách nộp hồ sơ công bố sản phẩm tại Chi cục ATVSTP Hòa Bình; Kiên liên hệ với Trang để được hỗ trợ và đồng thời đăng ký mở các chi nhánh công ty tại tỉnh Hòa Bình phục vụ việc công bố sản phẩm.

Sữa giả bị Cơ quan Công an thu giữ.

Khoảng tháng 8/2022, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà tiếp tục gặp Bùi Đinh Thị Dinh tại trụ sở Chi cục ATVSTP Hòa Bình để nhờ tạo điều kiện thuận lợi trong việc công bố sản phẩm. Tại đây, Cường và Hà giới thiệu về nhà máy của Công ty Rance Pharma, Hacofood Group và mời Dinh đến tham quan.

Khoảng một tuần sau, Dinh đến nhà máy khảo sát; trong buổi làm việc, Cường và Hà tiếp tục đề nghị Dinh hỗ trợ việc đăng ký bản công bố, tự công bố và xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm, Dinh nhận lời đồng ý. Sau khi làm việc với Cường, Hà và thăm nhà máy, Dinh đã gọi điện giao Trang hướng dẫn hồ sơ cho doanh nghiệp khi liên hệ, đồng thời chỉ đạo nhân viên khác tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ của công ty từ Hà Nội.

Sau đó, Dinh thông báo để Cường liên hệ trực tiếp với Trang. Cường nói với Phạm Thị Hương đã làm việc, kết nối xong với Chi cục ATVSTP Hòa Bình, yêu cầu Hương liên hệ với Trang để thực hiện thủ tục. Khi gặp Trang, Hương giới thiệu là nhân viên Công ty Rance Pharma, được giao làm hồ sơ công bố sản phẩm tại Hòa Bình, đồng thời nhờ hướng dẫn và hỏi chi phí thực hiện.

Sau khi trao đổi với Dinh, Trang báo lại với Hương ngoài lệ phí nhà nước còn có thêm chi phí 5 triệu đồng/hồ sơ tự công bố và 7 triệu đồng/hồ sơ công bố là khoản của lãnh đạo; phần của Trang thì tùy công ty hỗ trợ. Hương đồng ý. Làm việc với Trang xong, Hương báo lại cho Cường và Hà nội dung trên, được Cường và Hà đồng ý, thống nhất chi thêm 1 triệu đồng cho Trang đối với mỗi hồ sơ.

Trong tháng 5/2023, Phạm Thị Hương giao cho nhân viên Công ty soạn dự thảo hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm và chuẩn bị tài liệu kèm theo rồi chuyển cho Trang xem xét, chỉnh sửa; các nội dung sửa được Trang đánh dấu bằng chữ màu xanh lá. Hương hoàn thiện, in thành hồ sơ giấy gửi Chi cục ATVSTP Hòa Bình.

Sau khi nộp hồ sơ, Phạm Thị Hương xin Bùi Thị Trang số tài khoản để chuyển tiền và được Trang cho số của chồng là Vũ Hồng Hải. Từ đó, Hương chỉ đạo kế toán chuyển tiền theo từng đợt hồ sơ với mức 6 triệu đồng/hồ sơ tự công bố và 8 triệu đồng/hồ sơ công bố, trong đó gồm tiền cho Dinh và 1 triệu đồng/hồ sơ cho Trang. Khi phát sinh hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo, Trang báo mức chi tương đương hồ sơ công bố.

Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2024, Bùi Thị Trang đã hỗ trợ Hương thực hiện hàng trăm hồ sơ và nhận tổng cộng 2,4805 tỷ đồng . Trang giữ lại 302 triệu đồng, chuyển khoản cho Dinh 701,5 triệu đồng và nhiều lần đưa tiền mặt cho Dinh, tổng số là 1,477 tỷ đồng . Ngoài ra, Dinh nhận thêm 70 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền nghỉ mát do Hương nhờ Trang chuyển và 60 triệu đồng tiền chúc Tết do Cường, Hà trực tiếp đưa trong các năm 2023, 2024, 2025.