‘Chị chị em em 3’ đưa thương hiệu điện ảnh sang hướng mới

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Chị chị em em 3 xoay quanh mối quan hệ chồng chéo của 5 nhân vật Thị Mầu, Văn Tài, Thị Liễu, Văn Cường và Thị Nương. Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa với nhiều lễ giáo, khi đối diện sự kiện “đinh” là cuộc hôn nhân của Văn Tài và Thị Mầu, nỗi niềm riêng của mỗi người dần thúc đẩy họ bứt ra khỏi sự ràng buộc và áp lực đè nặng lên vai để theo đuổi hạnh phúc cá nhân.
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Số lượng nhân vật trong phim là điểm khác biệt dễ thấy so với 2 phần trước. Ở phần 1 là tam giác phức tạp giữa Thiên Kim (Thanh Hằng), Huy (Lãnh Thanh) và Bảo Nhi (Chi Pu). Sang đến phần 2, tuyến vai nam chỉ còn là nhân vật phụ trong cuộc chiến tranh giành vị trí “đệ nhất Sài Gòn” giữa Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh). Vẫn giữ lấy trục chính là mối quan hệ phức tạp giữa những người phụ nữ, mục tiêu theo đuổi của họ trong 3 phần phim lại khác nhau. Trong đó là sự trốn chạy chính mình để rồi bị Bảo Nhi và Huy lợi dụng điểm yếu của Thiên Kim, hay quyền lực và tiền tài của Ba Trà và khao khát thoát khỏi nghịch cảnh đến đánh đổi lương tâm của Tư Nhị. Sang phần 3, thương hiệu Chị chị em em xoáy sâu vào tình yêu và hạnh phúc cá nhân.
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Bi kịch nhân vật nằm ở chỗ họ không cùng định nghĩa về hạnh phúc. Thị Mầu (Kỳ Duyên) nhất mực phải giữ lấy cuộc hôn nhân với Văn Tài (Quốc Anh), nhưng khi được chất vấn liệu cô có thực lòng yêu chồng chưa cưới không, câu trả lời của Mầu luôn xoay quanh việc “cha mẹ em nói rằng chúng ta đẹp đôi”. Mầu luôn cứng nhắc sống theo gia đình và làng xóm, cô khéo léo, thông minh và xinh xắn, nhưng vẫn bị chi phối bởi quan niệm của gia đình và làng xóm. Cô tìm thấy sự an tâm trong những khuôn mẫu quen thuộc, để rồi cố níu giữ một mối quan hệ không còn đáp ứng kỳ vọng của mình.
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Ở khía cạnh khác, Văn Tài có lẽ cũng từng sống theo khuôn mẫu tương tự Thị Mầu. Tuy nhiên, trong xã hội trọng nam khinh nữ, Tài có nhiều không gian tự do hơn để thoái thác trách nhiệm. Khi Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) xuất hiện, khơi lại ký ức xưa cũ, Tài dần nhận ra mình không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân được sắp đặt theo chuẩn mực cũ.
Thị Liễu mang trong mình bi kịch của người từng bị vứt bỏ. Trong ngày tháng lưu lạc và khổ sở, Văn Cường (Steven Nguyễn) đã dang tay cứu giúp cô và mẹ. Nhưng vì vậy giữa họ luôn có bức tường vô hình: Khế ước chuộc thân năm xưa. Điều Văn Tài ghen tị ở Cường là sự tự do, nhưng sự tự do này của Cường khiến anh đánh mất Liễu. Cường tự do vì không ai nuôi dạy, yêu thương anh. Nên anh chỉ có thể yêu Liễu bằng bản năng mà không trao được cho cô sự thấu hiểu cô khao khát. Văn Tài dần trở thành người thấu hiểu và chia sẻ những tổn thương của Liễu, thay vì chinh phục cô bằng tiền tài hay danh vọng.
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Việc bị người mình yêu thương quay lưng đã đưa Văn Cường và Thị Nương (Chi Pu) đến gần nhau trong khoảnh khắc yếu lòng. Từ đó, Mầu, Nương và Cường hình thành liên minh với nhiều hệ lụy. Các nhân vật đều tìm kiếm tình yêu và cảm giác thuộc về một mối quan hệ.
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Mỗi nhân vật có câu chuyện và động cơ riêng, tạo nên sự kết hợp đa dạng giữa dàn diễn viên được đánh giá phù hợp vai chính. Cách xây dựng nhân vật và bối cảnh của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cùng nhà sản xuất Will Vũ góp phần làm rõ màu sắc riêng của từng vai diễn trong mối quan hệ tình cảm đan xen giữa 5 nhân vật.
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Sự thay đổi mô-típ yêu - hận giữa hai người phụ nữ, đồng thời tập trung vào tình yêu và hành trình theo đuổi hạnh phúc cá nhân, giúp Chị chị em em 3 khai thác câu chuyện ở nhiều khía cạnh hơn. Đây cũng là hướng phát triển có thể mở ra tiềm năng lâu dài cho thương hiệu điện ảnh này. Hai nhân vật nam Văn Tài và Văn Cường không làm lu mờ yếu tố nữ giới vốn là dấu ấn của loạt phim, mà góp phần mở rộng góc nhìn về tình yêu và lựa chọn của phụ nữ trong xã hội còn nhiều ràng buộc. Qua đó, bộ phim tiếp tục khai thác mâu thuẫn giữa khát vọng cá nhân và giới hạn do hoàn cảnh đặt ra. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.