‘Chị chị em em 3’ đưa thương hiệu điện ảnh sang hướng mới

Thị Liễu mang trong mình bi kịch của người từng bị vứt bỏ. Trong ngày tháng lưu lạc và khổ sở, Văn Cường (Steven Nguyễn) đã dang tay cứu giúp cô và mẹ. Nhưng vì vậy giữa họ luôn có bức tường vô hình: Khế ước chuộc thân năm xưa. Điều Văn Tài ghen tị ở Cường là sự tự do, nhưng sự tự do này của Cường khiến anh đánh mất Liễu. Cường tự do vì không ai nuôi dạy, yêu thương anh. Nên anh chỉ có thể yêu Liễu bằng bản năng mà không trao được cho cô sự thấu hiểu cô khao khát. Văn Tài dần trở thành người thấu hiểu và chia sẻ những tổn thương của Liễu, thay vì chinh phục cô bằng tiền tài hay danh vọng.