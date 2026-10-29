'Chị chị em em 3' - drama tình ái cổ trang với dàn diễn viên tài sắc

Thời điểm phòng vé tháng 10 chứng kiến sự lên ngôi của những tác phẩm kinh dị, “Chị chị em em 3” mang đến một lựa chọn hoàn toàn khác biệt.

Chị chị em em 3 kể câu chuyện tình cảm éo le và nhiều rắc rối của những người trẻ tuổi trong xã hội xưa trên đất Kinh Bắc. Khởi chiếu đúng mùa phim kinh dị, nhưng phần phim thứ ba của thương hiệu Chị chị em em vẫn tạo dấu ấn bằng màu sắc riêng, câu chuyện tình cảm nhiều tầng, dàn diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật cùng những nỗ lực làm mới chính mình. Việc lựa chọn bối cảnh cổ trang càng giúp bộ phim tạo nên diện mạo riêng, cá tính riêng so với hai phần phim trước đó.

Chị chị em em 3 lựa chọn bối cảnh cổ trang.

Một điểm sáng của Chị chị em em 3 nằm ở dàn diễn viên với sự kết hợp của nhiều gương mặt đã gây dấu ấn đậm nét và những màu sắc trẻ trung, mới mẻ. Ninh Dương Lan Ngọc đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng, cho thấy độ chín trong cả diễn xuất lẫn ngoại hình. Trong Chị chị em em 3, Lan Ngọc vào vai Thị Liễu - một cô gái yếu đuối, mang nhiều tổn thương quay lại quê hương Kinh Bắc cùng chồng. Cô gặp lại người mình từng thương thuở thiếu thời, để rồi bị cuốn vào những câu chuyện tình cảm rối ren không hồi kết.

Trong khi đó, Steven Nguyễn tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh. Từng quen thuộc với những dạng vai mạnh mẽ, gai góc, nam diễn viên mang đến một màu sắc khác khi được đặt vào thế giới tình cảm nhiều toan tính của Chị chị em em 3. Vai Văn Cường của anh tưởng chừng là một gã chồng gia trưởng hời hợt, nhưng phân cảnh đối diễn cùng Ninh Dương Lan Ngọc đã mở ra một lớp nội tâm của nhân vật, bên dưới vẻ lấc cấc và tính toán, qua đó càng chứng minh khả năng “tắc kè hoa” của chàng diễn viên tài năng.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn tạo ấn tượng về diễn xuất.

Chi Pu cũng mang đến một sự trở lại đáng chú ý với thương hiệu Chị chị em em. Sau phần phim đầu tiên, nữ diễn viên đã có một diện mạo mới, trưởng thành, sắc sảo và nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ được sức hút riêng với vai liền chị quan họ Thị Nương. Sự thay đổi về hình ảnh cùng màu sắc nhân vật khiến màn tái xuất này được khán giả mong đợi.

Chi Pu trở lại thương hiệu với diện mạo mới.

Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Quốc Anh đem đến nguồn năng lượng mới mẻ cho bộ phim. Nếu Thị Mầu của Kỳ Duyên gây chú ý bởi vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và khí chất nổi bật, thì Quốc Anh sở hữu vẻ ngoài phù hợp hình tượng cậu ấm Văn Tài trẻ tuổi giữa không gian cổ trang. Sự kết hợp của hai gương mặt mới tạo nên một lớp màu sắc khác cho câu chuyện, đồng thời góp phần khiến các mối quan hệ tình cảm trong phim trở nên nhiều biến số hơn.

Nhân vật của Kỳ Duyên và Quốc Anh tạo nhiều biến số cho bộ phim.

Chị chị em em 3 không dừng lại ở câu chuyện tình tay năm hay những mối quan hệ yêu - ghét thông thường, mà còn tiếp cận tình yêu từ nhiều góc độ. Trong thế giới của Chị chị em em 3, không ai chỉ đơn giản yêu một người vì tình yêu. Mỗi nhân vật đều có những kỳ vọng riêng, nhưng lại nằm ngoài khả năng họ có thể đạt được.

Thị Liễu khao khát tình yêu và cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Văn Cường nhầm lẫn tình yêu với chiếm hữu, Văn Tài không đủ sức để cáng đáng cho tình yêu. Thị Nương tìm kiếm cảm giác là ngoại lệ đặc biệt, được yêu thương. Thị Mầu lại xem tình cảm như phương tiện để đạt được sự công nhận.

Khi mong muốn không đạt được, tình yêu dễ dàng biến thành sự chiếm hữu, tổn thương và dẫn đến những quyết định khó quay đầu. Đây cũng là nơi chất drama đặc trưng của thương hiệu Chị chị em em phát huy hiệu quả. Không có một nhân vật hoàn toàn đúng, cũng không có một tình yêu hoàn hảo. Mọi lựa chọn đều kéo theo hệ quả và mỗi bí mật nếu được bật mí đều có khả năng làm thay đổi mối quan hệ giữa các nhân vật.

Phim tiếp cận tình yêu từ nhiều góc độ.

Tiếp nối tinh thần drama và những mối quan hệ nhiều bí mật đã trở thành dấu ấn của thương hiệu, Chị chị em em 3 lựa chọn hướng đi có phần khác biệt khi kết hợp drama tình ái, bối cảnh cổ trang và dàn diễn viên trẻ. Với cốt truyện éo le cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ đang ở những giai đoạn khác nhau trong hành trình diễn xuất, Chị chị em em 3 hứa hẹn là một “món ăn” mới lạ trên màn ảnh tháng 10, không chỉ đẹp mãn nhãn, mà còn kể những câu chuyện tình cảm phức tạp cùng nhiều bí mật cay đắng.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.