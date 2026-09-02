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Chỉ cần kéo cằm, bạn có thể sửa tư thế ngồi sai

  • Thứ tư, 2/9/2026 17:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Động tác kéo cằm đơn giản giúp đầu, lưng và xương chậu trở về vị trí tự nhiên, đồng thời hỗ trợ rèn luyện cơ cổ.

Như các bạn đã biết, bất động hoặc căng thẳng sẽ dễ phát sinh tình trạng căng cứng và đau nhức, hơn nữa tư thế ngồi cũng ảnh hưởng rất lớn.

Nếu tóm tắt đơn giản thì những tư thế sau dễ gây phát sinh căng cứng và đau nhức:

• Cúi người về phía trước

• Cằm đưa về phía trước

• Cong lưng

• Tư thế ngồi bằng xương cùng (ngồi buông thõng)

Kéo cằm ảnh 1

Kéo cằm đúng cách giúp điều chỉnh lại tư thế và rèn luyện cơ cổ. Ảnh minh họa: Vitaly Gariev/Pexels.

Ngược lại, “tư thế ngồi đúng” là nâng đầu, kéo cằm, kéo giãn cơ lưng, ngồi bằng ụ ngồi.

Hãy trải nghiệm để nắm bắt tư thế ngồi này.

Vừa rồi tôi đã giới thiệu “điều chỉnh tư thế ngồi” để tạo thói quen ngồi tư thế đúng.

Nhất định hãy thực hiện thêm một thói quen đơn giản nữa để tạo được tư thế đúng, đó là “kéo cằm”.

Cách thực hiện cũng rất đơn giản.

1. Đầu tiên, kéo cằm.

2. Nắm nhẹ một tay, đặt ngón tay trỏ lên phía dưới cằm.

3. Dùng một chút lực, đẩy nhẹ cằm trong 10 giây.

Kéo cằm ảnh 2

■ Kéo cằm còn có tác dụng rèn luyện cơ cổ

Hãy hình dung nó giống như thực hiện tư thế “người suy tư” của Rodin, kéo giãn cơ lưng và kéo cằm.

Đương nhiên bằng cách đẩy cằm, chiếc cằm đang nhô ra phía trước sẽ kéo lùi lại ra sau.

Không chỉ vậy, bạn còn nhận thấy cơ lưng giãn ra, xương chậu thẳng đứng lên một cách tự nhiên.

Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng thiết lập lại tư thế bằng cách đẩy cằm.

Ngoài ra, chiếc cằm bị ấn sẽ cố gắng đẩy lại lực đó. Lúc này sẽ có tác dụng rèn luyện cơ cổ.

Cơ càng chắc khỏe lưu thông máu càng tốt, vì thế giúp cải thiện tình trạng căng cứng và đau nhức.

Hãy thử kết hợp động tác này với việc “điều chỉnh tư thế ngồi” như một thói quen dễ dàng thực hiện trong khi làm việc.

Việc kéo cằm dù vô thức nhưng cũng chỉnh đúng tư thế ngồi. Thực hiện đồng thời với việc “điều chỉnh tư thế ngồi” sẽ mang lại hiệu quả lớn.

PGS BS Kenji Endo

Med Insight và NXB Thế giới

Kéo cằm Tư thế ngồi cơ cổ đầu lưng

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