Chênh lệch khó tin giữa Thiago Silva và cầu thủ Dortmund

Rạng sáng 18/6, Fluminense có trận hòa 0-0 trước Dortmund trong lượt trận đầu tiên bảng F ở FIFA Club World Cup 2025™. Thiago Silva đá chính trong đội hình đại diện đến từ Brazil, trong khi Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, được tung vào sân ở phút 59 thay cho Pascal Gross.

Theo OneFootball, chênh lệch tuổi tác giữa Silva và Jobe Bellingham lên đến 21 tuổi, tạo ra khoảng cách lớn nhất ở giải FIFA Club World Cup 2025™ năm nay. Thiago Silva năm nay 40 tuổi và 268 ngày, trong khi Jobe mới 19 tuổi và 268 ngày.

Silva để lại màn trình diễn ấn tượng ở tuổi 40. Anh thi đấu 90 phút với sự tập trung tuyệt đối, giữ sạch lưới trước hàng công tốc độ và kỹ thuật của Dortmund. Cựu sao PSG thực hiện 9 pha tranh chấp tay đôi thành công - nhiều nhất trận, 7 lần phá bóng, 3 lần cắt đường chuyền nguy hiểm và không bị qua người dù chỉ một lần. Silva cũng có 8/10 pha không chiến thành công.

Trong khi đó, Jobe vừa có trận ra mắt Dortmund kể từ khi gia nhập đội với mức phí 33 triệu euro vào tuần trước. Trong khoảng 30 phút trên sân, em trai Bellingham chạm bóng 34 lần, chuyền chính xác 93%, nhưng không tung ra pha dứt điểm nào.

Dortmund và Fluminense chỉ kiếm được 1 điểm ở trận ra quân. Cuộc đối đầu còn lại ở bảng F là màn so tài giữa Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và Mamelodi Sundowns (Nam Phi).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.