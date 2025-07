Chelsea nhận thưởng lớn

Theo Mirror, Chelsea dự kiến kiếm thêm khoảng 15 triệu bảng sau khi góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải. Tổng mức tiền thưởng của "The Blues" tại giải đã lên đến 48,8 triệu bảng.

Báo chí Anh tính toán nếu giành chức vô địch trên đất Mỹ, HLV Enzo Maresca và học trò sẽ kiếm gần 100 triệu bảng, con số đáng mơ ước với bất kỳ CLB nào trong thời điểm này.

Số tiền kiếm được tại FIFA Club World Cup 2025™ cũng giúp Chelsea khỏa lấp mức phí chuyển nhượng phải chi ra để đón tân binh hè này. "The Blues" lập tức thu hồi vốn sau khi bỏ ra 30 triệu bảng để đem về Liam Delap từ Ipswich Town.

Bên cạnh Delap, đội chủ sân Stamford Bridge cũng nhanh chóng chốt hai thương vụ Joao Pedro (Brighton) và Jamie Bynoe-Gittens (Dortmund), với tổng mức phí hơn 100 triệu bảng. Ở trận gặp Palmeiras vừa qua, Pedro cũng được HLV Maresca cho ra mắt.

Ở chiều ngược lại, "The Blues" mới thu về gần 20 triệu bảng khi thanh lý 3 cầu thủ gồm Kepa Arrizabalaga, Bashir Humphreys và Marcus Bertinelli.

Đối thủ của Chelsea ở bán kết FIFA Club World Cup 2025™ là Fluminense. Trung vệ Thiago Silva của Fluminense có cơ hội chạm mặt đội bóng cũ.

