Chelsea chuẩn bị thanh lý 23 cầu thủ

Kể từ khi Todd Boehly tiếp quản Chelsea vào năm 2022, câu lạc bộ này trở thành tâm điểm chuyển nhượng với các vụ mua bán cầu thủ ồ ạt. Mùa hè năm ngoái, Chelsea chiêu mộ 11 cầu thủ và có 25 cầu thủ rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, kỳ chuyển nhượng năm nay có thể còn "nóng" hơn, với cuộc thanh lý lớn dự kiến diễn ra.

Theo truyền thông Anh, Chelsea có thể bán tới 23 cầu thủ trong mùa hè này, thu về 500 triệu euro (427 triệu bảng). Một số cái tên đáng chú ý có thể ra đi gồm Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk, Marc Guiu, Noni Madueke và thủ môn Robert Sanchez. Các cầu thủ gia nhập mùa hè 2023 như David Datro Fofana và Christopher Nkunku cũng có thể sẽ bị bán.

Ngoài ra, một số cầu thủ hiện cho mượn tại các câu lạc bộ khác như Ben Chilwell, Axel Disasi, Joao Felix, Raheem Sterling và Armando Broja cũng có thể được bán để giúp Chelsea tái cấu trúc đội hình. Mục tiêu của Chelsea là sử dụng khoản tiền thu được từ việc thanh lý này để đầu tư vào đội hình, nâng cấp đội bóng và chuẩn bị cho một mùa giải mới đầy thách thức.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea xếp thứ 6 tại Premier League và chỉ kém Manchester City đúng 1 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Bên cạnh đó, đội bóng của Maresca cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch UEFA Conference League.

