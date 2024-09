Check-in nhà AI tương tác không chạm đầu tiên tại Vincom Hà Nội

Sự kiện độc đáo “Nhà AI tương tác không chạm” do FPT Telecom tổ chức tại Vincom Ocean Park (Hà Nội) gây ấn tượng mạnh, thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan trải nghiệm.

Sự kiện trải nghiệm “Nhà AI tương tác không chạm đầu tiên” đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan tại Vincom Ocean Park. Tất cả trải nghiệm đều được tự động hóa, người tham gia có thể chủ động kích hoạt các kịch bản an ninh an toàn của FPT Camera bằng giọng nói của mình.

Với chủ đề “AI Can See - Thấy những yêu thương mắt thường không thấy”, tại sự kiện lần này, FPT Camera mong muốn truyền tải thông điệp qua lăng kính AI, mọi khoảnh khắc đều được ghi lại trọn vẹn. Dựa trên những giá trị cốt lõi về sự thấu hiểu, an toàn và hạnh phúc, FPT Camera luôn đồng hành mang lại sự an tâm cho hàng triệu người Việt.

Khách tham quan trải nghiệm “Nhà AI tương tác không chạm đầu tiên” do FPT tổ chức.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào sự kiện, khách tham quan đã được trải nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt tích hợp AI của FPT Camera. Hệ thống không chỉ nhận diện chính xác tên và hình ảnh của người tham gia mà còn gửi lời chào mừng cá nhân hóa ngay từ cửa vào.

Sự kiện thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều khán giả nhí vui mừng khi được FPT Camera nhận diện trong chưa đầy 2 giây.

Anh Vũ Long (36 tuổi - Gia Lâm) chia sẻ: "Khả năng nhận diện khuôn mặt này khiến tôi yên tâm hơn khi vắng nhà. Công nghệ này không chỉ giúp tôi nhận diện được người lạ, mà còn bảo vệ con cái từ xa một cách dễ dàng".

Điểm đặc sắc nhất của ngôi nhà AI là hệ thống điều khiển toàn bộ thiết bị an ninh bằng giọng nói. Khách tham quan có thể thử nghiệm hai kịch bản an ninh nổi bật là kịch bản chống trộm và kịch bản cảnh báo cháy. Qua đó, người dùng có thể dễ dàng hiểu rõ cách các giải pháp thông minh này bảo vệ ngôi nhà và gia đình của mình.

Người tham gia nói: “FPT ơi, khởi động kịch bản an ninh an toàn” để trải nghiệm kịch bản an ninh của FPT Camera.

Anh Thanh Tùng (35 tuổi - Cầu Giấy) trực tiếp tham gia trải nghiệm chia sẻ: “Cảm giác rất chân thực như đang ở trong một căn nhà thật với các thiết bị thông minh đều tự động hóa. Trải nghiệm điều khiển bằng giọng nói để kích hoạt các kịch bản cũng khiến tôi hiểu hơn rằng mình sẽ được bảo vệ như thế nào với các giải pháp này”.

“Trải nghiệm mang đến giải pháp rất thiết thực. Bởi thời gian vừa qua xung quanh xảy ra rất nhiều vụ cháy lớn, nên việc trang bị các giải pháp báo cháy là việc rất cần thiết”, Khánh Linh (21 tuổi - Hà Đông) chia sẻ sau khi kết thúc trải nghiệm.

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng thích thú khi check-in với màn LED khổng lồ trong không gian trải nghiệm.

Ra đời từ năm 2019, FPT Camera cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp với các dòng Cloud Camera được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ FPT Telecom. Không chỉ đồng hành bảo vệ an ninh cho hàng triệu gia đình, FPT Camera còn cung cấp giải pháp an ninh cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ AI để nhận diện khách VIP, đếm lưu lượng khách, điểm danh nhân viên, phát hiện hành vi bất thường... Các giải pháp này không chỉ đảm bảo an toàn và an ninh mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sự kiện "Nhà AI tương tác không chạm" của FPT Camera không chỉ mang đến các ứng dụng công nghệ camera an ninh nổi bật, mà còn cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa con người và công nghệ thông minh AI trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó có thể thấy cam kết của FPT Camera với mục tiêu mang đến sự an tâm cho mọi gia đình và truyền tải thông điệp sâu sắc về việc bảo vệ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.