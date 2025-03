Cháy rừng phòng hộ ở Tuyên Quang, gần 500 người dập lửa

Do thời tiết hanh khô, gió to gây khó khăn cho công tác dập lửa. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 hôm nay (21/3). Do thời tiết khô hanh và gió lớn khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Gần 500 lượt người gồm lực lượng vũ trang cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, xe cứu hoả không thể tiếp cận được hiện trường gây khó khăn cho việc dập tắt đám cháy.

Lực lượng công an, quân đội cùng người dân đã làm nhiều tuyến đường cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng. Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì ứng trực tại hiện trường để có phương án xử lý, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.

