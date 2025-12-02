Cháy quán cà phê ở TPHCM, hàng chục người hốt hoảng tháo chạy

Sáng 2/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê ở giao lộ đường số 3 và số 4, Khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều khách đang ngồi bên trong hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài.

Nhiều xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường vụ cháy quán cà phê.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khu vực pha chế của quán, nhanh chóng lan lên tấm bạt che và cháy lan sang quán ăn kế bên. Lúc này, cả hai cơ sở đều có khách nên mọi người phải khẩn trương thoát ra ngoài. Lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy mini dập lửa bước đầu và di chuyển đồ đạc ra ngoài, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 9 điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa. Khu vực đường gần hiện trường được lực lượng Công an phong tỏa để đảm bảo xe chuyên dụng hoạt động.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế. Do khói còn âm ỉ, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong quán cà phê bị hư hỏng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.