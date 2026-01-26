Cháy nhà ở phố Hoàng Mai

Vào khoảng 19h ngày 25/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP. Hà Nội) nhận tin báo về một vụ cháy.

Vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà số 94 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 12 đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Đồng thời, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 9 cũng tăng cường thêm xe chữa cháy; Bộ Tư lệnh Thủ đô huy động hai xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp triển khai công tác dập lửa.

Nơi xảy ra vụ cháy ở tầng tum của ngôi nhà.

Ngôi nhà xảy ra cháy không có hoạt động kinh doanh, được xây dựng trên diện tích khoảng 59 m2, gồm hai tầng và một tum. Khu vực xảy ra cháy nằm tại tầng tum, nơi dùng để chứa đồ cũ, với diện tích đám cháy ước tính khoảng 18 m2.

Ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhờ lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường kịp thời, triển khai các biện pháp chữa cháy hiệu quả, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các đơn vị liên quan thống kê, đánh giá.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định.