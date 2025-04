Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 3 người tử vong

Thông tin mới về mưa dông ở miền Bắc

0

Sáng nay (28/4), mưa dông xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo ngày hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.