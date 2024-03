Cháy nhà chứa rác tại chung cư ở Hà Nội

Ngọn lửa bùng lên từ nhà rác của chung cư 9 tầng (khu đô thị Resco, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong ít phút, khói đen đã lan rộng, bốc lên ngùn ngụt.

Theo người dân chứng kiến sự việc, khoảng 16h20, họ phát hiện có khói phát ra từ tầng 1, khu vực nhà chứa rác của tòa nhà.

Khói đen bốc ra từ tầng tum của chung cư. Ảnh: Kim Hải.

"Khoảng 3 phút sau, khói đen bao trùm, tôi lập tức gọi vào số 114 để báo Cảnh sát PCCC&CNCH. Lúc này, nhiều người bên trong tòa nhà cũng hô hoán nhau chạy ra bên ngoài", nhân chứng cho biết.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Bắc Từ Liêm và hai xe chữa cháy Công an quận Cầu Giấy cùng 1 xe thang thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường, tổ chức phương án chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt hướng dẫn người dân thoát nạn. Ảnh: Kim Hải.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng hướng dẫn người dân sơ tán ra khỏi tòa nhà, đồng thời triển khai dập lửa và thoát khói.

Sau một tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát xác định, ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà chứa rác của tòa nhà. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh làm rõ.