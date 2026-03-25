Cháy lớn ven sông Vàm Đầm, hơn 10 căn nhà bị thiêu rụi

Ngày 25/3, UBND xã Tân Tiến (tỉnh Cà Mau) có báo cáo nhanh vụ cháy nhà dân ven sông ảnh hưởng đến 8 hộ dân, thiêu rụi hơn 10 căn nhà, chòi làm bằng cây gỗ, mái tol.
Hiện trường vụ cháy nhà ven sông trong đêm ở xã Tân Tiến.
Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, Công an xã Tân Tiến nhận được tin báo của người dân về việc có tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng phát tại khu vực dân ven sông khu vực ấp Vàm Đầm, cách chợ Vàm Đầm khoảng 900 m.
Theo nhận định ban đầu từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đám cháy phát sinh tại hộ ông Đ.H.K, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang các nhà lân cận. Người dân xung quanh cố gắng dập lửa nhưng không thành.
Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và hỗ trợ từ các xã lân cận, tham gia dập lửa. Đến khoảng 3h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Ông Từ Văn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết hỏa hoạn không gây thương vong, song thiêu rụi hơn 10 căn nhà, chòi của 8 hộ dân. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Trước mắt, xã hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.