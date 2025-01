Cháy khách sạn khiến 66 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đám cháy bùng phát vào sáng sớm lúc khoảng 3h27 sáng 21/1, theo giờ địa phương, tại một khách sạn trong khu nghỉ dưỡng Kartalkaya ở tỉnh Bolu, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết.

"Chúng tôi đau đớn tột cùng. Thật không may, chúng tôi đã mất 66 sinh mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại khách sạn này", ông Yerlikaya nói với các phóng viên ngày 21/1. Một số khách tuyệt vọng đã cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân, khi ngọn lửa lan vào các tầng trên cùng của khách sạn, giới chức trách cho biết.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những vòng khói xám cuộn tròn xung quanh tòa nhà bị cháy đen.

Khu nghỉ dưỡng này là điểm đến tiếng tăm cho những người đi nghỉ vào mùa đông, đặc biệt là trong kỳ nghỉ trường học, kéo dài từ tháng 1 đến tuần đầu tiên của tháng 2.

Reuters đưa tin thời điểm xảy ra đám cháy rơi vào kỳ nghỉ trường học, khi nhiều người từ Istanbul và Ankara đi đến dãy núi Bolu để trượt tuyết.

Thống đốc Abdulaziz Aydin cho biết có khoảng 234 khách lưu trú tại khách sạn này, theo hãng thông tấn Anadolu.

Hai nạn nhân tử vong sau khi nhảy ra khỏi tòa nhà "trong cơn hoảng loạn", Aydin cho biết.

Theo Yerlikaya, chính quyền đã huy động 267 nhân viên cứu hộ để ứng phó với vụ cháy.

Nhiều video, một số được chia sẻ trên mạng xã hội và một số khác được các đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng, cho thấy ngọn lửa bùng phát từ các tầng cao nhất của khách sạn. Nhiều nạn nhân sử dụng ga trải giường buộc chặt để cố gắng thoát khỏi đám cháy.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.