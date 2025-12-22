Cháy dữ dội tại nhà cao tầng ở Đà Nẵng

Khoảng 10 giờ ngày 22/12, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp khống chế thành công vụ cháy trong ngõ nhỏ trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải).

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN

Trước đó, từ khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại căn nhà 4 tầng, địa chỉ 02/11 đường Hà Thị Thân, sau đó do gió to nên lửa đã lan sang nhà số 02/09 sát bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp lực lượng chức năng phường An Hải khẩn trương khoanh vùng đám cháy và triển khai dập lửa, không để cháy lan.

Do vụ cháy nằm trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều vòi dẫn nước dài hơn 100 m, chia thành nhiều mũi tiếp cận từ nhiều ngõ hẻm khác nhau, trèo lên mái các nhà xung quanh phun nước khống chế đám cháy.

Vụ cháy thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem, các lực lượng địa phương phối hợp căng dây, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực chữa cháy.

Theo quan sát của phóng viên, bên trong căn nhà là xưởng sản xuất khung tranh, ảnh nên vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, giấy và mút xốp khiến đám cháy phát triển nhanh và sinh nhiều khói. Ghi nhận ban đầu không có người mắc kẹt bên trong nên vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến hơn 9h30 cùng ngày, khu vực tầng 4 vẫn còn khói, các lực lượng tiếp tục phun nước, làm mát và dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan. Đến 10h, vụ cháy được khống chế thành công.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.