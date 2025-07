Châu Âu thắng lớn ở FIFA Club World Cup

Trong lần đầu tiên FIFA Club World Cup thay đổi thể thức, giải đấu chứng kiến sự lên ngôi của một đại diện đến từ châu Âu. PSG và Chelsea quyết đấu cho danh hiệu vô địch vào rạng sáng 14/7, sau khi có những khởi đầu gây thất vọng tại vòng bảng.

Đây không chỉ là một cuộc chiến về mặt danh dự hay chuyên môn mà còn cho thấy sự chênh lệch tài chính trong làng bóng đá thế giới. Trước khi giải đấu khởi tranh, FIFA tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài với các Liên đoàn và CLB, hứa hẹn phân phối những khoản thưởng lớn cho các đại diện châu Âu.

Trong tổng số 1 tỷ USD tiền thưởng, gần phân nửa sẽ được phân phối dựa trên kết quả trong một tháng qua. Phần lớn còn lại ( 525 triệu USD ) được phân chia theo từng châu lục, dựa trên các tiêu chí thương mại.

Điều này có nghĩa là các CLB đến từ châu Âu, với uy tín và sức hút thương mại khổng lồ, sẽ nhận được gấp đôi số tiền so với bất kỳ đội nào nằm ở châu lục khác.

ESPN ước tính 12 đội bóng châu Âu sẽ nhận tổng cộng 623 triệu USD từ FIFA, trong khi 20 đội còn lại chỉ chia nhau số tiền thưởng 377 triệu USD .

Hiện tại, cả PSG và Chelsea đều bỏ túi hơn 100 triệu USD mỗi đội nhờ góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Nếu vô địch, một trong hai đội sẽ nhận thêm 10 triệu USD tiền thưởng.

Trong top 10 đội kiếm nhiều tiền thưởng nhất tại giải, có 7 đại diện đến từ châu Âu. Ba đội còn lại là Fluminense, Palmeiras (cùng Brazil) và Al Hilal (Saudi Arabia).

Với khoản tiền thưởng khổng lồ, các CLB châu Âu sẽ dễ dàng bổ sung thêm tân binh chất lượng nhằm hướng đến mùa giải 2025/26. Bất chấp những khó khăn về thời tiết khắc nghiệt và điều kiện thi đấu không được đảm bảo, các đại diện châu Âu hẳn rất hài lòng với những gì kiếm được sau khi rời giải.

