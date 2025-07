Bình Dương chưa để Minh Khoa gia nhập CAHN

Sáng 12/7, nhiều nguồn tin cho rằng Võ Hoàng Minh Khoa chuẩn bị gia nhập CAHN. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri thức - Znews, đội bóng ngành Công an mới chỉ đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ sinh năm 2001. Phía Bình Dương vẫn chưa đồng ý để Minh Khoa ra đi. Hiện CAHN nỗ lực đàm phán để sớm chốt thương vụ này.

Với việc thời hạn đăng ký danh sách thi đấu V.League chỉ còn 2 ngày, tương lai của thương vụ sẽ được định đoạt trong thời gian rất ngắn. Nếu Bình Dương không đồng ý nhả người, CAHN buộc phải dừng thương vụ dù đã xúc tiến từ nhiều tuần qua.

Đội bóng ngành Công an đang gấp rút hoàn thiện lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ở mùa giải này họ phải chinh chiến ở 5 đấu trường, trong đó có Cúp Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Việc theo đuổi Minh Khoa nằm trong kế hoạch bổ sung nhân sự nội chất lượng nhằm hướng tới thành tích tốt ở sân chơi quốc tế.

Võ Hoàng Minh Khoa không phải cái tên xa lạ với giới chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2001 trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bình Dương từ năm 14 tuổi. Khi vừa tròn 19, Minh Khoa được đôn lên đội một và nhanh chóng khẳng định vị thế với lối chơi năng nổ, bản lĩnh.

Anh từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn và để lại dấu ấn đậm nét. Tháng 3/2025, Minh Khoa có trận ra mắt tuyển Việt Nam ở màn chạm trán Lào. Kể từ đó, tiền vệ này tiếp tục chứng tỏ giá trị với khả năng cầm trịch tuyến giữa, trở thành một trong những gương mặt tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

