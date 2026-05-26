Chất lượng sống trở thành thước đo mới của bất động sản đô thị

Không chỉ phát triển sản phẩm bất động sản, Hưng Lộc Phát Corp theo đuổi kiến tạo môi trường sống bền vững, chú trọng trải nghiệm cư dân, chất lượng vận hành và giá trị dài hạn.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản ghi nhận sự thay đổi trong hành vi người mua. Trước đây, yếu tố vị trí hay biên độ tăng giá thường đóng vai trò trung tâm trong quyết định xuống tiền, người mua hiện nay bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống, tính minh bạch pháp lý và trải nghiệm sau khi nhận nhà. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp chuyển dần từ tư duy phát triển sản phẩm sang tư duy kiến tạo cộng đồng sống và giá trị sử dụng bền vững theo thời gian.

Hưng Lộc Phát theo đuổi giá trị phát triển bền vững

Trong nhiều năm phát triển tại thị trường phía nam, Hưng Lộc Phát lựa chọn hướng đi tập trung vào chất lượng dự án và nhu cầu ở thực thay vì mở rộng danh mục đầu tư theo số lượng. Cách tiếp cận này được thể hiện thông qua việc ưu tiên các yếu tố mang tính nền tảng như pháp lý, quy hoạch tổng thể, mật độ xây dựng và khả năng vận hành sau bàn giao.

Không dừng ở việc phát triển nơi ở, doanh nghiệp hướng đến việc hình thành môi trường sống có tính ổn định lâu dài cho cư dân. Theo đó, nhiều dự án được nghiên cứu theo hướng gia tăng trải nghiệm sinh hoạt thường nhật thông qua hệ tiện ích nội khu, không gian xanh và khả năng kết nối cộng đồng. Đây cũng là xu hướng ngày càng được người mua quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa gia tăng tại thành phố lớn.

Bên cạnh yếu tố vị trí hay khả năng kết nối hạ tầng, thị trường cũng ghi nhận sự quan tâm lớn dành cho dự án có định hướng phát triển bài bản và chú trọng chất lượng sống bên trong dự án. Với nhiều khách hàng, giá trị của bất động sản không nằm hoàn toàn ở tiềm năng tăng giá, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng sống ổn định trong dài hạn.

Thước đo mới của bất động sản đô thị

Áp lực từ tốc độ đô thị hóa khiến nhu cầu nhà ở hiện nay không còn giới hạn trong diện tích sử dụng hay khoảng cách di chuyển. Người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng môi trường sống, khả năng tái tạo năng lượng và sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị với nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn mỗi ngày.

Đi cùng xu hướng đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều của dự án phát triển theo hướng wellness residences - nơi không gian xanh, mặt nước và tiện ích chăm sóc sức khỏe được xem như một phần trong cấu trúc sống thay vì yếu tố bổ trợ mang tính hình thức. Các không gian cảnh quan mở, đường dạo nội khu hay hệ tiện ích thư giãn không chỉ đóng vai trò nâng cao trải nghiệm, mà còn góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt thường nhật cho cư dân đô thị.

Đây cũng là định hướng xuất hiện trong nhiều dự án của Hưng Lộc Phát khi doanh nghiệp ưu tiên gia tăng diện tích cảnh quan, giảm áp lực mật độ và mở rộng không gian phục vụ nhu cầu thư giãn, kết nối cộng đồng. Thay vì phát triển tiện ích theo hướng dàn trải, yếu tố phục vụ trải nghiệm sống được lựa chọn theo nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng vận hành lâu dài sau khi dự án hình thành cộng đồng cư dân.

The Peak Garden và định hướng phát triển từ giá trị ở thực

Liền kề Phú Mỹ Hưng, The Peak Garden được phát triển theo mô hình “vịnh xanh thanh khiết” với hệ hành lang sinh thái đa lớp cùng hơn 11.000 m2 không gian xanh và mặt nước nội khu. Không gian dự án được định hướng theo hướng mở nhằm gia tăng sự kết nối giữa cảnh quan, mặt nước và trải nghiệm sinh hoạt thường nhật của cư dân.

Bên cạnh lợi thế kết nối với trục giao thông lớn như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hay tuyến Nguyễn Lương Bằng nối dài, khu vực còn hưởng lợi từ nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đang được thúc đẩy tại khu nam TP.HCM như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4 hay dự án mở rộng trục Bắc Nam.

Không gian nội khu được phát triển theo hướng cân bằng giữa nhu cầu kết nối đô thị và trải nghiệm nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Chuỗi tiện ích như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi, đường dạo ven hồ hay vườn ánh sáng được bố trí như một phần trong nhịp sống thường nhật thay vì chỉ đóng vai trò tiện ích bổ sung.

Trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên chất lượng sống và tính ổn định dài hạn của tài sản, dự án được phát triển theo hướng đề cao trải nghiệm cư dân và giá trị sử dụng thực tế dần trở thành xu hướng được quan tâm nhiều hơn trên thị trường.