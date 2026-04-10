Chàng trai Việt 'cưa đổ' sếp Nhật, 10 năm mới đưa về quê ra mắt

Vì dịch Covid-19, bố mẹ không thể sang Nhật, Thắng một mình đến nhà bạn gái xin cưới. Đến giờ anh vẫn cảm thấy thương vợ và biết ơn bố mẹ vợ rất nhiều.

Bị kẹt lại Nhật Bản vì dịch Covid-19, Thắng từng cảm thấy bế tắc cho đến khi gặp Natsuki, cô gái thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Năm 2017, Nguyễn Duy Thắng (28 tuổi, Hà Tĩnh) sang Nhật Bản làm việc. Những ngày đầu nơi xứ người, anh đối mặt với nhiều khó khăn, môi trường mới, công việc mới, rào cản ngôn ngữ và cuộc sống xa gia đình.

Năm 2020, Thắng chuẩn bị về nước thì đại dịch Covid-19 bùng phát, buộc anh hủy vé, đổi tư cách lưu trú để ở lại Nhật Bản. Chàng trai 28 tuổi lúc đó cảm thấy khá buồn khi phải tiếp tục ở lại làm việc trong xưởng mì tại Kanagawa mà không được về với gia đình.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2021, bộ phận của anh tiếp nhận một quản lý mới tên Mizuma Natsuki, bằng tuổi Thắng. Ban đầu, cả hai gần như không để ý đến nhau. Một lần, Natsuki chủ động hỏi công việc, Thắng hướng dẫn những phần cô chưa nắm rõ. Từ những trao đổi đơn thuần, họ dần nói chuyện nhiều hơn, rồi cùng đi ăn sau giờ làm.

“Cả hai chúng tôi đều có cảm tình với nhau, cứ thế nói chuyện, rồi tình cảm lớn dần. Ban đầu tôi không nghĩ sẽ yêu hay cưới ai, nhất là người Nhật. Tiếng còn kém, chỉ giao tiếp đơn giản nhưng Natsuki đã thay đổi cuộc đời tôi”, Thắng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thử thách từ bố mẹ vợ

Sau một thời gian yêu nhau, Natsuki quyết định công khai mối quan hệ với gia đình. Ngay lập tức, cô nhận được cuộc gọi yêu cầu về nhà gấp.

“Tôi rất nóng lòng, lo lắng không biết bố mẹ em có đồng ý cho con gái yêu một chàng rể người nước ngoài”, Thắng kể.

Tuy nhiên, gia đình Natsuki không phản đối ngay. Họ chỉ khuyên con gái cân nhắc kỹ và yêu cầu gặp Thắng.

Một tuần sau, cặp đôi cùng về ra mắt. Trước ngày gặp, Thắng gần như mất ngủ, tâm lý căng thẳng. Anh chuẩn bị một ít quà từ Việt Nam là cà phê và bánh.

“Đến nhà Natsuki, tôi đứng ngoài cửa 15 phút mới dám vào. Lúc đó chân run, nói cũng run vì vừa hồi hộp vừa không tự tin với vốn tiếng Nhật của mình”, anh nhớ lại.

Trong buổi gặp, mẹ Natsuki tỏ ra lo lắng, trong khi bố cô, khi đó là giám đốc một công ty có nhiều nhân sự quốc tế, có thái độ cởi mở hơn.

“Ông chỉ nói nếu xác định đi cùng nhau thì phải cố gắng gấp đôi người khác. Tôi luôn nhớ lời dặn dò đó”, Thắng nói.

Kết thúc buổi gặp, gia đình Natsuki không ngăn cản mối quan hệ. Về phía gia đình Thắng ở Việt Nam, mẹ Thắng từng mất ngủ nhiều đêm vì lo cho tương lai bấp bênh của con trai nơi xứ người nhưng luôn tin tưởng và ủng hộ lựa chọn của con. Với Thắng, sự đồng ý của 2 bên gia đình là điều hạnh phúc nhất.

Một mình đến nhà hỏi cưới sếp Nhật

Năm 2023, trong một chuyến đi cắm trại đúng dịp sinh nhật, Thắng cầu hôn Natsuki. Sau đó, cả hai thông báo với gia đình hai bên.

Khoảng nửa tháng sau, anh một mình đến nhà bạn gái để xin cưới. Điều đặc biệt là bố mẹ vợ vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của chàng rể nước ngoài nên đồng ý chấp thuận, giúp đỡ các con hết lòng.

“Đúng nghĩa là chỉ một mình tôi đi hỏi cưới. Vì hoàn cảnh nên bố mẹ tôi không thể sang. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thương vợ và biết ơn bố mẹ vợ rất nhiều”, Thắng chia sẻ.

Mới đây, sau gần 10 năm xa quê, Thắng lần đầu đưa vợ về Hà Tĩnh. Natsuki gây bất ngờ khi có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, dù đôi lúc chưa quen với tiếng địa phương.

Cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống gia đình chồng, học gói bánh chưng, theo mẹ chồng ra đồng cho gà vịt ăn, thậm chí tự trả giá khi đi mua đào, quất dịp Tết.

"Đây là Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi và vợ. Khoảnh khắc đón pháo hoa, chúc Tết họ hàng rồi lì xì cho trẻ nhỏ là những kỷ niệm khó quên", Thắng trải lòng.

Hiện tại, vợ chồng Thắng có công việc ổn định tại Nhật Bản, đã mua nhà và xe. Anh cho rằng hành trình của mình là sự kết hợp giữa nỗ lực, may mắn và “duyên”. Mỗi năm, Thắng và vợ về Việt Nam thăm gia đình vài lần. Trong tương lai gần, họ cũng có kế hoạch đón thêm thành viên mới.