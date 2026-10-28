Cameron Hanes có thể chạy marathon lúc 3h sáng, làm việc 8 tiếng rồi tiếp tục tập tạ, bắn cung. Với ông, không có ngày nghỉ trong hành trình theo đuổi đam mê.

Một trong những câu nói của Cam Hanes mà tôi thích nhất là “Chẳng ai quan tâm đâu, hãy nỗ lực hơn nữa.”

Đó là một tuyên bố hoàn hảo cho thời đại ngày nay khi những gã đàn ông trưởng thành dùng bộ lọc làm đẹp cho những bức ảnh trên Instagram, và ai cũng tỏ ra mình là người xuất chúng. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc làm màu chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Mặt khác, vẻ đẹp của thời đại này là khi bạn gặp được một người thực sự đang sống một cuộc đời phi thường, bạn sẽ trân trọng điều đó như một người đói khát được thưởng thức miếng bít tết nai ngon lành.

Tôi sẽ kể ra một số điều anh ấy làm và danh sách này nghe phi lý đến mức có vẻ nhảm nhí.

Anh ấy thường xuyên chạy marathon mỗi ngày.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng nếu bạn chạy marathon, cơ thể bạn phải mất tới sáu tháng để phục hồi hoàn toàn. Tôi không biết ai viết ra điều này, nhưng cần phải có ai đó nói cho kẻ ngớ ngẩn ấy biết rằng ở Oregon có một người đàn ông đang làm công việc toàn thời gian tại Ban Quản lý Tiện ích, vẫn chạy vài cuộc marathon mỗi tuần. Có những hôm anh ấy sẽ thức dậy lúc 3:00 sáng và hoàn thành một cuộc marathon trước giờ đi làm. Anh trở về nhà sau tám giờ làm việc, rồi tập bắn cung, cử tạ và lặp lại như thế vào ngày hôm sau.

Anh ấy đã tham gia vô số cuộc đua 100 dặm và một vài chặng trên 200 dặm. Những thử thách này đòi hỏi người chạy vận động liên tục nhiều ngày. Hãy ghé Instagram của anh ấy vài ngày sau khi anh ấy trở về từ một trong những buổi “tự hành xác” đó, bạn sẽ thấy anh ấy vẫn nở nụ cười tươi rói, tiếp tục lao vào chạy bộ hoặc tập tạ.

Nếu 10 năm trước bạn nói với tôi rằng có một anh chàng đang làm tất cả những điều này trong khi vẫn duy trì một công việc toàn thời gian và chăm sóc một gia đình, tôi sẽ nhìn bạn như một kẻ hoang tưởng.

Có lẽ tôi sẽ tin rằng có ai đó ngoài kia thực sự làm được tất cả những điều này, nhưng đó hẳn là một dự án khoa học, nơi anh chàng kia liên tục được các bác sĩ tiêm thuốc tăng cường thể lực và theo dõi suốt ngày đêm để đảm bảo anh ta không đột tử vì kiệt sức.

Nhưng nếu bạn nói với tôi rằng tất cả những điều này đang được thực hiện bởi một thợ săn bằng cung hay cười, với công việc văn phòng 40 tiếng mỗi tuần, thì tôi sẽ bảo bạn biến ngay cùng mấy lời nhảm nhí đó.

Nghe thì khó tin nhưng đó lại là sự thật. Điều ấn tượng hơn cả là trong khi làm tất cả những điều này, anh ấy còn trở thành thợ săn bằng cung tên giỏi nhất hành tinh.

Bạn thấy đấy, chính điểm này làm cho câu chuyện về Cameron Hanes trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Nỗi ám ảnh với việc rèn luyện thể lực hoàn toàn là để đảm bảo rằng anh đạt phong độ tốt nhất cho niềm đam mê của mình: săn nai sừng xám trên núi bằng cung.

Việc săn nai sừng xám trên núi bằng cung là việc cực kỳ khó thành công. Địa hình thì hiểm trở, còn nai sừng xám lại sở hữu các giác quan nhạy bén qua hàng triệu năm tiến hóa.

Bạn phải áp sát con mồi trong phạm vi dưới 90 mét mà không bị phát hiện – một thử thách cực độ đối với loài vật vốn dành cả đời để né tránh gấu, sói và sư tử núi. Cuối cùng, dưới áp lực nghẹt thở, bạn phải tung ra một mũi tên chuẩn xác vào đúng tử huyệt của nó.

Chính vì những yếu tố ấy, tỷ lệ thành công khi săn nai sừng xám bằng cung là vô cùng thấp, thường chỉ dưới 10%.

Đến cả những tay thợ săn cừ khôi nhất cũng chẳng ít lần trở về với đôi bàn tay trắng.

Nhưng Cameron Hanes lại thành công trong mọi chuyến đi suốt 10 năm qua. Thật khó có lời lẽ nào diễn tả hết sự phi thường đó.

Nỗi ám ảnh về việc rèn luyện thể lực cùng khát khao chạm tới sự hoàn hảo nơi những đỉnh núi cheo leo đã biến anh thành “nỗi khiếp sợ” của loài nai sừng xám, đồng thời là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho những thợ săn như tôi. Thực sự hiếm ai sánh được với anh. Một người đàn ông hiếm có, dị biệt với nỗi ám ảnh duy nhất: trở thành thợ săn bằng cung giỏi nhất có thể.

Được tiếp sức từ thịt thú rừng và kỷ luật phi thường, anh đã biến cuộc đời mình thành một kiệt tác của sự tận tụy và kiên định. Rất lâu sau này, khi những người thợ săn quây quần bên ánh lửa trại kể chuyện đi săn, cái tên Cameron Hanes sẽ luôn được nhắc lại với sự tôn kính, trong những lời thì thầm đầy ngưỡng vọng.

Tôi tự hào và vinh dự khi được gọi anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của mình.

– Joe Rogan

Tháng Mười năm 2020