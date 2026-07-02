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Pháp luật

Chân tướng bất ngờ của vị khách nước ngoài quá hạn tạm trú

  • Thứ năm, 2/7/2026 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình rà soát, kiểm tra lưu trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phát hiện một nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người này là Son Hyung Sun( SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam, đồng thời đang bị Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol truy nã về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

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Đối tượng Son Hyung Sun.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với các phòng chức năng của Công an Thành phố xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng về hành vi vi phạm quy định cư trú, với mức phạt tiền hơn 27 triệu đồng.

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Công an phường Yên Hòa phối hợp bàn giao đối tượng tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Đến 22h ngày 30/6, Công an phường Yên Hòa phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại Sân bay quốc tế Nội Bài theo đúng quy định.

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https://anninhthudo.vn/chan-tuong-bat-ngo-cua-vi-khach-nuoc-ngoai-qua-han-tam-tru-post658164.antd

G.Việt/An ninh thủ đô

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