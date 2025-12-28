Chăn điện, máy sưởi - làm sao để ấm mà không lo cháy?

Mùa đông đến, nhiều gia đình rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” khi bật sưởi thì sợ cháy, còn tắt lại lạnh cóng. Liệu có giải pháp nào vừa ấm vừa an toàn?

Chị Hương (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi có con nhỏ 3 tuổi, mùa đông năm nào cũng đắn đo chuyện sưởi ấm. Máy sưởi dầu thì sợ con chạm vào bỏng, chăn điện thì đọc báo thấy cháy hoài, cuối cùng tôi đành đắp thêm chăn bông dày”.

Câu chuyện của chị Hương không hiếm. Mỗi năm, vào mùa rét đậm, các vụ chập cháy từ thiết bị sưởi vẫn xuất hiện trên mặt báo. Nguyên nhân phổ biến do chăn điện dây đứt ngầm, máy sưởi quá nhiệt hoặc đơn giản là sản phẩm kém chất lượng không có cảm biến an toàn.

Ngoài nguy cơ cháy nổ, nhiều người còn gặp tình trạng khô da, khó thở, mệt mỏi sau một đêm ngủ với máy sưởi - hậu quả của việc thiết bị “đốt” hết oxy và độ ẩm trong phòng.

Tách điện khỏi chỗ ngủ, sử dụng thiết bị thông minh

Vấn đề của chăn điện truyền thống nằm ở chỗ dây điện chạy ngay bên trong chăn, sát người nằm. Dây gập, dây đứt, dây chập... tất cả đều có thể xảy ra sau vài mùa sử dụng.

Chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng loại bỏ nguy cơ chập cháy. Ảnh minh họa.

Công nghệ chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng giải quyết vấn đề này bằng một nguyên lý đơn giản: Tách hoàn toàn nguồn điện ra khỏi phần tiếp xúc cơ thể.

Cách hoạt động bắt đầu bằng việc nước được đun nóng ở bộ điều khiển đặt ngoài giường, sau đó nước nóng chảy qua các ống silicon y tế bên trong chăn/đệm và người nằm chỉ tiếp xúc ống nước, không tiếp xúc với điện. Kết quả là không còn rủi ro chập cháy, không bức xạ điện từ và hơi ấm từ nước cũng dịu hơn, tránh gây khô da như nhiệt từ dây điện.

Với không gian phòng khách hay phòng làm việc, máy sưởi vẫn là lựa chọn phổ biến. Song, thay vì những chiếc máy sưởi halogen “trần trụi” ngày xưa, các model mới đã thông minh hơn nhiều.

Sản phẩm quạt sưởi gốm Fujihome đều trang bị các tính năng an toàn đa tầng tự ngắt khi nghiêng đổ, quá nhiệt.

Theo đó, máy sưởi gốm (ceramic) thế hệ mới được trang bị:Cảm biến nghiêng đổ giúp máy tự ngắt ngay khi bị đổ - yếu tố quan trọng với nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng; cảm biến quá nhiệt giúp máy tự ngắt khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn; công nghệ sưởi gốm PTC không đốt oxy, không gây khô ngột ngạt; điều khiển giọng nói tiếng Việt (ở một số model cao cấp) tiện lợi cho người cao tuổi.

Điểm khác biệt lớn nhất so với sưởi halogen là máy sưởi gốm không phát sáng chói mắt và vỏ ngoài không nóng bỏng tay, an toàn hơn nhiều khi có trẻ nhỏ trong nhà.

Fujihome ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn

Fujihome là một trong những thương hiệu tiên phong tại Việt Nam cung cấp cả hai giải pháp này. Trong đó, dòng chăn - đệm sưởi tuần hoàn nước nóng là sản phẩm độc quyền của thương hiệu. Tất cả sản phẩm đều được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC), giúp người dùng thêm yên tâm khi sử dụng.

Hệ sinh thái giải pháp sưởi ấm Fujihome mang lại không gian sống an tâm.

“Chúng tôi tin người tiêu dùng Việt xứng đáng được tiếp cận những công nghệ sưởi ấm tiên tiến như các nước phát triển. Sự an tâm khi sử dụng thiết bị trong gia đình chính là giá trị cốt lõi chúng tôi theo đuổi”, đại diện Fujihome chia sẻ.

Hệ sinh thái sưởi ấm Fujihome hiện có mặt tại các hệ thống điện máy, sàn thương mại điện tử và đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết.