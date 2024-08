Chán app hẹn hò, thanh niên thuê biển quảng cáo để kiếm người yêu

David Cline là một trong số nhiều người độc thân tìm cách gặp trực tiếp những đối tượng hẹn hò tiềm năng thay vì liên tục quẹt phải trên các ứng dụng hẹn hò.

Cline, 28 tuổi, thuê một biển quảng cáo ngoài trời để tìm người yêu. Ảnh: Instagram / Date_Dave_Phill.

Đang lái xe cùng một người bạn ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ), Tara bỗng nhìn thấy tấm biển quảng cáo với nội dung khác lạ. Đó là một người đàn ông tóc dài, đeo kính, giơ ngón cái lên cao với chú mèo đang nằm bên cạnh.

“Dave đang độc thân”, dòng chữ trên biển quảng cáo. “Bạn muốn hẹn hò với Dave? Nhắn tin cho anh ấy qua Instagram: @Date_Dave_Philly”.

“Thật hài hước và dũng cảm”, Tara nghĩ khi nhìn thấy biển quảng cáo khổng lồ. “Bạn biết không, tôi sẽ thử nhắn tin cho anh ấy”, cô nói với người bạn đi cùng.

David Cline là một trong số nhiều người độc thân khắp thế giới đang thử nghiệm những phương thức tìm người yêu mới thay vì dùng các ứng dụng hẹn hò. Với anh, một buổi gặp mặt trực tiếp có giá trị cao hơn hàng trăm dòng tin nhắn buồn tẻ.

Tìm người yêu như thời "ông bà anh"

Cline 28 tuổi và có đủ trải nghiệm để hiểu rằng nhiều người đang gặp khó khăn trong việc hẹn hò. “Việc tìm một người phù hợp và hẹn hò đã thay đổi rất nhiều trong thời đại Internet vận hành mọi thứ”, anh chia sẻ.

Cline cho biết việc liên tục quẹt phải khiến những người độc thân cảm thấy bản thân không đủ gợi cảm hoặc thú vị. “Các ứng dụng hẹn hò không thực sự hỗ trợ người dùng thể hiện cá tính và tìm người yêu”. Anh nói thêm những người không có ngoại hình hấp dẫn rất khó tìm được người yêu ở đây.

Chàng trai 28 tuổi quyết định thuê một biển quảng cáo ngoài trời để tự giới thiệu bản thân với những đối tượng tiềm năng.

“Tôi không nghĩ mọi người cần thuê một biển quảng cáo để có người yêu”, anh nói. “Chỉ cần hiểu rằng các ứng dụng hẹn hò rất lắt léo và chúng sẽ không giúp bạn tìm người yêu. Bạn phải tìm cách tự 'quảng cáo' tốt nhất có thể, đó mới là điều cần thiết”.

David Cline 28 tuổi và đang sống ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ). Ảnh: Instagram / Date_Dave_Phill.

Cách tự giới thiệu sáng tạo của Cline đã gây ấn tượng với nhiều người, trong đó có Tara, 26 tuổi. Cô thích sự tự tin của Cline và cho rằng anh là một chàng trai “xứng đáng để gặp trực tiếp”.

“Tôi thử gửi số điện thoại qua tin nhắn Instagram để anh ấy có thể liên lạc”, Tara nói. Cô cũng cố gắng mở rộng mạng lưới quan hệ ngoài đời thực bằng cách tham gia các lớp học khiêu vũ và đi họp tổ dân phố ở Philadelphia.

“Tôi thích được tương tác trực tiếp với mọi người như thời chưa có ứng dụng hẹn hò và nhắn tin”, cô nói. “Giống như: ‘Ồ, tôi đang tìm người yêu giống như thời của ông bà tôi’. Điều đó thật tuyệt”.

Các ứng dụng hẹn hò đang ngày càng kém hấp dẫn và chỉ cố gắng tạo ra càng nhiều dopamine càng tốt, theo Jeff Guenther - tác giả sách Big Dating Energy: How to Create Lasting Love by Tapping Into Your Authentic Self (Tạm dịch: Năng lượng hẹn hò: Cách có một mối tình lâu dài thông qua hành trình khám phá bản thân).

“Các ứng dụng hẹn hò chỉ giúp bạn gây ấn tượng bằng ngoại hình. Việc bạn hấp dẫn người khác nhờ gương mặt, cơ thể không đồng nghĩa với việc bạn có thể yêu họ lâu dài”, ông chia sẻ. Guenther nhấn mạnh cách tốt nhất để có người yêu là đi tìm đối tượng ngoài đời thực.

Thế hệ "thèm người"

Mùa xuân năm nay, một người độc thân cao tuổi ở bang Texas của Mỹ cũng thuê một tấm biển quảng cáo với mục đích tương tự Cline. Tại San Francisco, những người độc thân muốn có người yêu còn phát tờ rơi về bản thân khắp thị trấn. Hàng loạt nhóm chạy bộ và sự kiện tại quán cà phê cũng được tận dụng để làm bước đệm cho những buổi hẹn hò đầu tiên.

Theo The Washington Post, ngày càng nhiều người có nhu cầu tương tác trực tiếp với người yêu tương lai thay vì liên tục quẹt trái, quẹt phải.

Cline cũng là người có sở thích tụ tập với bạn bè trong câu lạc bộ thẻ bài Pokemon. Anh gợi ý những người độc thân có thể tham gia các câu lạc bộ xe đạp hoặc thẻ bài địa phương để gặp gỡ mọi người.

Các ứng dụng hẹn hò bị chỉ trích vì không thực sự hỗ trợ cho những người độc thân tìm người yêu. Ảnh: Bloomberg.

Từ khi biển quảng cáo bắt đầu phổ biến, chàng trai 28 tuổi đã nhận được nhiều tin nhắn từ khắp thế giới, có những người sống ở Philippines và ngỏ ý làm quen với anh vì nhầm lẫn giữa Philadelphia và Philippines.

Nhiều người còn nhắn tin để gửi lời cảm ơn cho anh. “Họ nói bản thân đã có một ngày vất vả và tấm biển quảng cáo của tôi đã tiếp thêm năng lượng cho họ”, anh nói.

Cline cho biết anh cũng nhận được không ít bình luận ác ý từ những người dùng mạng xã hội. Anh dự định gỡ bỏ biển quảng cáo vào tuần sau vì đã tìm được đối tượng tiềm năng - Tara.

Cline nhận xét Tara là một cô gái “tốt bụng” và “có khiếu hài hước”. “Thành thật mà nói, cô ấy là đối tượng yêu đương lý tưởng”, Cline tiết lộ.

Tara cho biết cô ấy đã đến sớm trong buổi gặp mặt đầu tiên nhưng Cline còn đến sớm hơn. Cả hai đều vui vẻ sau buổi hẹn và dự định gặp nhau lần thứ hai để cùng xem hài kịch.