Chagee ưu tiên nguồn nguyên liệu nội địa trong chiến lược ở Việt Nam

Từ lá trà đến sữa tươi trong nhiều dòng đồ uống, Chagee Việt Nam từng bước ưu tiên nguyên liệu nội địa trong chuỗi cung ứng.

Định hướng này cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc khai thác thế mạnh nguyên liệu Việt Nam, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn vận hành nhất quán nhằm tạo nên sản phẩm phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh nguồn trà chất lượng, sữa tươi thanh trùng nguyên chất Dalatmilk hiện là một trong những nguyên liệu Việt được Chagee sử dụng trong các dòng Fresh milk tea (Trà sữa tươi nguyên lá), Snow Cap milk tea (Trà sữa Snow Cap), Teaspresso Latte và Teaspresso Frappé tại 22 cửa hàng ở Việt Nam.

"Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu nông nghiệp chất lượng và ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, độ tươi, tính ổn định cũng như năng lực cung ứng. Việc ưu tiên sử dụng nguyên liệu nội địa trong nhiều dòng sản phẩm thể hiện định hướng phát triển của Chagee tại Việt Nam, đồng thời giúp thương hiệu tạo ra thức uống gần gũi hơn với người tiêu dùng trong nước”, ông Công Trần, Giám đốc Marketing của Chagee Việt Nam, cho biết.

Chagee Việt Nam ưu tiên sử dụng nguyên liệu nội địa, trong đó có sữa tươi thanh trùng nguyên chất Dalatmilk.

Các nguyên liệu được sử dụng tại Việt Nam được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) toàn cầu của Chagee đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí về chất lượng sản phẩm, độ tươi, tính ổn định, năng lực cung ứng và tiêu chuẩn vận hành nhằm bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng trên toàn hệ thống.

"Việc ưu tiên nguồn nguyên liệu nội địa không chỉ góp phần mang đến trải nghiệm đồ uống chất lượng cho người tiêu dùng, mà còn phản ánh nỗ lực của Chagee trong việc xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, bền vững tại Việt Nam thông qua những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt”, ông Công Trần chia sẻ thêm.

Định hướng ưu tiên nguyên liệu nội địa là một phần trong chiến lược phát triển lâu dài của Chagee tại Việt Nam. Bằng việc lựa chọn và sử dụng các nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, Chagee kỳ vọng mang đến sản phẩm chỉn chu, ổn định và phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt.

Người tiêu dùng có thể thưởng thức các thức uống của Chagee sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu Việt, trong đó có sữa tươi thanh trùng nguyên chất Dalatmilk, tại hệ thống cửa hàng Chagee trên toàn quốc hoặc đặt hàng thông qua ứng dụng Chagee.